Что известно о подозреваемом в расчленении пенсионера в Петербурге

В Санкт-Петербурге в реке нашли сумку с частями человеческого тела. Следователи выяснили, что останки принадлежат 66-летнему мужчине. По подозрению в убийстве был задержан его сын. По версии следствия, он расправился с отцом на фоне личной неприязни в ходе ссоры. Рассказываем подробности случившегося.



Убил и выбросил в реку

Тележку с сумкой, в которой находились части человеческого тела, обнаружили 16 ноября в Санкт-Петербурге во время проведения работ по укреплению набережной реки Смоленки. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи установили, что останки принадлежат 66-летнему мужчине. По подозрению в совершении преступления задержали его 35-летнего сына, который признался в убийстве. Ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, 13 ноября между мужчиной и его отцом произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил в голову родственнику из охотничьего ружья.





из сообщения ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу С целью сокрытия следов преступления он приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца, и выбросил их в реку.

Сейчас следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также занимаются поисками других частей тела убитого.



Всему виной квартира?

Фото: СК РФ

По данным СМИ, убитым является бывший адвокат Александр Генералов. О пропаже мужчины 14 ноября заявила его дочь, сообщает портал "Фонтанка.ру". Она проживала вместе с отцом в квартире в Выборгском районе Петербурга. По информации издания, именно оттуда Генералов ушел накануне, объяснив, что планирует навестить сына.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве живет в одном из домов на Новосмоленской набережной, как раз недалеко от места находки сумки с частями тела. Предположительно, ранее мужчина рассказывал полицейским, что отец у него был, но ушел и планировал куда-то уехать.

По информации СМИ, правоохранители подняли записи уличных камер наблюдения и выяснили, что около трех часов ночи от дома отошел мужчина с тележкой и сумкой на ней. Позднее подозреваемый все-таки рассказал, что между ним и отцом случился конфликт из-за квартиры, расположенной на набережной: якобы он единственный из всей семьи не имел в ней оформленной доли.

Предположительно, 13 ноября, когда отец приехал к нему за квитанциями на коммунальные услуги, между мужчинами произошла словесная перепалка. Отец предлагал сыну заняться поиском достойной работы вместо того, чтобы бороться за квадратные метры. В итоге подозреваемый схватился за ружье и выстрелил в отца. Мужчина скончался на месте.