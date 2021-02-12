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Епифанцев прокомментировал драку со своим участием в одном из баров Петербурга

"У меня внутри мерзко": что известно о драке в баре с участием Епифанцева
происшествия регионы

Актер Владимир Епифанцев ввязался в драку в одном из баров Санкт-Петербурга. В потасовке серьезно пострадала его бывшая жена актриса Анастасия Веденская. Рассказываем, что стало причиной конфликта и как произошедшее прокомментировал сам артист.

Фото: телеграм-канал "112"

"Питер встретил разбитым лицом в кровь"

В баре на улице Марата в ночь на 11 февраля группа актеров отмечала премьеру фильма "Дочь тьмы", пишут СМИ. На записи с камер видно, как одна из женщин, предположительно, подруга режиссера ленты Ростислава Мусаева, внезапно встает и кидает пивной бокал в лицо Веденской.

По данным СМИ, после броска за пострадавшую якобы вступился ее молодой человек – актер Максим Онищенко. В конфликт также ввязался Епифанцев. На видео запечатлено, как он наносит некоему мужчине несколько сильных ударов, после которых тот оказался на полу.

В баре, судя по записи с камер, после драки осталась сломанная мебель. Конфликт прервали прибывшие на место правоохранители. Веденскую доставили в одну из больниц Петербурга. Мусаев прокомментировал драку у себя в Instagram.

Питер встретил разбитым лицом в кровь: побитыми локтями, дыхалкой переменчивой. Кайф.
Ростислав Мусаев
режиссер

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании метнувшей бокал в актрису девушки. Она была передана в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По данным СМИ, на девушку оформили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Фото: телеграм-канал "112"

"Мы говорили о насилии в семьях"

Сама Веденская рассказала Пятому каналу, что конфликт произошел на фоне распития участниками посиделок горячительных напитков. В какой-то момент за столом была поднята тема домашнего насилия. В результате актриса вступила в спор с супружеской парой, сопровождавшей Мусаева.

"Это семейная пара. Сначала он начал проявлять агрессию словами. Мы говорили о насилии в семьях, что это ненормально. Он сказал: "А что это ненормально?" Я объяснила: "Смотри, если я твоя жена, а ты мой мужчина. Вот моя одежда на мне, ты не имеешь права ее рвать". А он: "Конечно имею". В общем, это отвратительно было. Потом он стал говорить что-то про мой возраст, какие-то тупые пьяные шутки", – вспоминает Веденская.

Со слов актрисы, внезапно ее оппонентка проявила агрессию. Она метнула в Веденскую пивной бокал, после чего та "почувствовала горячую-горячую кровь".

Кровь лилась, очень много. Скорая была, полиция, мне было страшно… У меня такого никогда не было.
Анастасия Веденская
актриса

Как утверждает актриса, из-за действий обидчицы она получила серьезные травмы. "У меня семь швов, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, три огромные раны, которые зашивали мне ночью. Бокал разлетелся на мелкие куски", – поделилась она с "Комсомольской правдой".

Веденская говорит, что Епифанцев был шокирован случившимся и тут же вступился за бывшую супругу. Скорое прибытие актера на место происшествия она пояснила тем, что тот проживал в том же отеле, где находился бар. Его действия Веденская назвала мужским поступком.

Драку в своем Instagram прокомментировал и сам Епифанцев.

Как-нибудь расскажу, месяца через два, когда все уляжется, мои соображения – не по поводу того, кто хороший и плохой и так далее, а просто о своем внутреннем ощущении.
Владимир Епифанцев
актер

"Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием", – сказал Епифанцев.

Оценил актер и действия своих подписчиков, которые решили похвалить его за драку. По словам Епифанцева, такие люди "несут полнейшую дичь".

"У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете... Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: "А что произошло? А что было?" Просто сразу как животные: "Молодец-молодец, вот так, вот так". Вы похожи на стадо", – не стесняется в выражениях актер.

Брак с Анастасией Веденской был вторым для Епифанцева. Вместе они прожили 12 лет. У пары родились двое сыновей – Гордей и Орфей. В 2018 году супруги развелись. Оба не скрывают, что разрыв случился из-за многочисленных измен Епифанцева.

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