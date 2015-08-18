Во вторник в столице ожидается небольшой дождь и до 16 градусов тепла

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Во вторник, 18 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион останется на западной периферии обширного циклона. Его усилиями в регион продолжат поступать холодные воздушные массы, ограничивая дневной прогрев, и местами вызывая небольшие дожди.

Москвичей ждет по-осеннему прохладная погода

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10, по области 5-10, местами до 1 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Днем в среду будет солнечно, немного потеплеет. Воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.