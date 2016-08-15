В Подмосковье из-за дождя подтопило 40 дач

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Из-за сильного дождя в Люберецком районе Московской области оказались подтоплены 40 дачных домов и участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Из садоводческого некоммерческого товарищества "Зеленая зона" в Люберецком районе спасатели эвакуировали на лодке семью из трех человек. Подтопления есть во многих районах области.

В столице выпала половина августовской нормы осадков, суточный максимум уже перекрыт. На метеостанции на ВДНХ отмечено 48 миллиметров – новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий (25,2 миллиметра) был установлен в 1887 году.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.