Коттеджные баталии: коммунальщики не пускают жильцов к их домам



Жителей коттеджного поселка в Раменском районе не пускают в их собственные дома, сообщает телеканал "Москва 24".

Представители управляющей компании заявляют, что жильцы не доплачивают за коммунальные услуги. Сами владельцы недвижимости возмущаются, что коммунальщики резко повысили цены на свои услуги, причем сразу на 75 процентов.

Цена конфликта – разница в 22 рубля с метра. На столько подорожали уборка улиц, охрана на въезде и вывоз мусора. В прошлом году это стоило 33 рубля 15 копеек за квадратный метр в доме. Теперь – аж целых 55. Для поселка, где коттеджи оцениваются в десятки миллионов, такое повышение вроде не должно быть ощутимым, но сами жильцы умножили новый тариф на квадратные метры и ужаснулись.

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Руководитель управляющей компании "СпектрСервис" Станислав Кудрявцев заявил, что у жильцов есть три месяца на то, чтобы согласиться с повышением ставки, либо фирма будет расторгать договоры в одностороннем порядке.

Сейчас жильцы поселка собирают подписи под обращением в надзорные органы. Параллельно готовится жалоба в Роспотребнадзор.

Контролировать в будущем финансовые перемены в поселке жильцы хотят при помощи товарищества собственников недвижимости. Создать ТСН обещают, если так и не удастся в ближайшее время договориться мирно с управляющей компанией.