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Политика

06 августа 2014, 21:20

Замглавы Минэкономразвития Сергей Беляков уволен за запись в Facebook

пенсии Минэкономразвития власть Сергей Беляков

Фото: ИТАР-ТАСС

Заместитель руководителя Министерства экономического развития Сергей Беляков освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте правительства России.

Такое решение было принято в связи с нарушением им запрета на публичные высказывания о деятельности госорганов

"Данным положением гражданскому служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности", - отмечается в сообщении сайта правительства.

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Ранее в среду Беляков на странице в Facebook разместил сообщение, в котором принес извинения за решение правительства продлить на 2015 год мораторий на передачу пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.

Сергей Беляков отвечал в Минэкономразвития за инвестиционный климат.

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