Портативные "парконы" начнут распознавать иностранные номера

Распознающие иностранные номера "парконы" появятся у пеших инспекторов

Пешие инспекторы "Московского паркинга" получат 125 планшетов, которые смогут фиксировать номера машин из 17 иностранных государств, сообщили M24.ru в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Инспекторы будут фиксировать номера автомобилей, чьи владельцы не оплатили стоянку.

Сами планшеты на базе операционной системы Android будут поддерживать ГЛОНАСС и GPS. Снимать машины нарушителей инспекторы начнут на камеру с разрешением не менее 8 МП. Специальное программное обеспечение автоматически определит место и время нарушения, сканирует номер автомобиля и отправит его на единый сервер. Планшеты пеших инспекторов будут считывать как российские номера, так и иностранные. Речь идет о регистрационных знаков 17 государств. В список вошли все страны СНГ, Балтии, а также Польша, Болгария, Турция, Германия. Вся информация о нарушителях будет храниться на сервере в течение 30 дней со дня нарушения. За это время специалисты оформят нарушение в "письма счастья" и разошлют штрафы.

С 25 декабря в Москве расширилась

С 25 декабря в Москве расширилась зона платной парковки. Туда вошли дополнительно почти 500 улиц за Садовым кольцом. Для этого в четыре раза - до 125 человек - увеличивается количество пеших инспекторов АМПП, которые снимают бумажки с заклеенных номеров и фиксируют неоплату парковки. Они смогут в день отслеживать порядка 1,6 тысячи автомобилей нарушителей. Помимо пеших инспекторов, оплату парковки в столице контролирует 310 "парконов".



Ранее M24.ru сообщало, что машины с зарубежными номерами за нарушения правил парковки попросту эвакуируют. "Если же мы не можем определить владельца транспортного средства, то мы не может выписать ему штраф. Но в рамках правил мы можем его эвакуировать и обязательно эвакуируем всех на спецстоянку, пусть приходят, ищут там свою машину. Наши действия в этом вопросе будут очень последовательны", - заявлял заммэра по вопросам транспорта Ликсутов.

Между тем сейчас московские власти и ГИБДД налаживают взаимоотношения с таможней, чтобы пересылать туда "письма счастья" иностранцев. Госавтоинспекция уже выписывает административные штрафы иностранцам, которые временно въехали на территорию России на своих автомобилях. Базу данных этих машин ведет таможня. "Если иностранный гражданин нарушил правила дорожного движения на территории России, наши сотрудники составляют в отношении нарушителя административный материал, по результатам рассмотрения которого постановление вручается нарушителю или направляется ему по почте", - рассказывали M24.ru в ГИБДД.

Обмен данными об автомобилях между таможней и ГИБДД уже налажен в электронном виде. Если же иностранный водитель не оплачивает штрафы, у него могут быть проблемы со следующим въездом в Россию, например, когда он подаст заявление на визу.

В 2012 году, когда система платных парковок в столице только начала действовать, у многих иностранных граждан не получалось оплатить стоянку: на паркоматах не было функции английского языка и невозможно было ввести иностранный номер автомобиля. Позже проблема была решена.

Анатолий Федотов