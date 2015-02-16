Около 65% водителей оплачивает парковку через мобильное приложение

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Мобильным приложением "Парковки Москвы" для оплаты паркинга пользуется 64 процента столичных водителей, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Другие способы оплаты парковки менее популярны. Например, оплачивать парковку с помощью SMS предпочитают 25 процентов автомобилистов, а через паркомат оплачивается всего 10 процентов парковочных сессий.

В конце 2014 года вышла новая версия мобильного приложения, с помощью которой можно оплатить резидентные разрешения и парковочные абонементы, а также внести и обжаловать штрафы.

В обновленной версии появилась и возможность привязать к аккаунту банковскую карту. Также стал доступен поиск парковочных мест для людей с ограниченными возможностями.

В приложении "Парковки Москвы" появились новые возможности

Кроме того, с помощью приложения автомобилисты могут узнать, на какой спецстоянке находится эвакуированная машина, введя ее госномер в специальную форму. Пользователи приложения узнают, где получить разрешение на выдачу автомобиля и контактные данные для уточнения деталей.

Напомним, с помощью приложение "Парковки Москвы" можно оплатить, продлить и завершить парковку, найти ближайшие парковки, узнать стоимость и количество свободных мест, проложить маршрут от текущего местоположения. Сегодня более 57 процентов автомобилистов оплачивают парковку с его помощью.

Как сообщалось ранее, весной 2015 года московские власти запустят приложение для жалоб на неправильную парковку, а также нарушения ПДД. С помощью приложения москвичи смогут сообщить о машинах, припаркованных под запрещающими знаками или нарушающими другие правила дорожного движения.

Кроме того, в начале следующего года МВД планирует модернизировать свое мобильное приложение. Водители смогут посмотреть свои штрафы ГИБДД, также прорабатывается возможность проверки истории автомобиля, например, числится ли он в угоне по всей России. Также в Москве разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить онлайн европротокол при мелких ДТП, а также обжаловать штраф за нарушение ПДД.