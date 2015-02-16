ГИБДД и приставы найдут должников при помощи фоторадаров

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Столичным водителям, не оплатившим штрафы за нарушение правил стоянки, станет гораздо труднее скрываться от ответственности. В Москве начались рейды, в ходе которых сотрудники МАДИ совместно с ГИБДД и судебными приставами ищут неплательщиков, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции.

Специалисты сканируют поток автомобилей с помощью фоторадаров и выявляют машины, владельцы которых не оплатили штраф. После этого инспекторы МАДИ составляют административный протокол за уклонение от уплаты штрафов. Один экземпляр отправляют в суд, другой вручают водителю.

Если сумма штрафов превышает 100 тысяч рублей, приставы могут наложить арест на автомобиль.

Как можно оплатить штрафы ГИБДД

Кроме того, приставы могут посетить и дом должника для описи имущества, если последний не желает оплачивать штраф.

Ранее M24.ru сообщало, что с начала 2015 года московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организует три межрайонных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами.

Речь идет о долгах за безбилетный проезд, неоплаченную и неправильную парковку, а также нелегальные пассажирские перевозки. Информацию о долгах приставам будут передавать в электронном виде.

Сегодня властям удается собрать только 40% штрафов с "зайцев" и 60% - с водителей за неправильную стоянку. Остальные приходится взыскивать принудительно как долги.