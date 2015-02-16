Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

16 февраля, 19:48

ГИБДД и приставы найдут должников при помощи фоторадаров

парковки долги приставы пдд штрафы за парковку

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичным водителям, не оплатившим штрафы за нарушение правил стоянки, станет гораздо труднее скрываться от ответственности. В Москве начались рейды, в ходе которых сотрудники МАДИ совместно с ГИБДД и судебными приставами ищут неплательщиков, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции.

Специалисты сканируют поток автомобилей с помощью фоторадаров и выявляют машины, владельцы которых не оплатили штраф. После этого инспекторы МАДИ составляют административный протокол за уклонение от уплаты штрафов. Один экземпляр отправляют в суд, другой вручают водителю.

Если сумма штрафов превышает 100 тысяч рублей, приставы могут наложить арест на автомобиль.

Как можно оплатить штрафы ГИБДД

Кроме того, приставы могут посетить и дом должника для описи имущества, если последний не желает оплачивать штраф.

Ссылки по теме

Ранее M24.ru сообщало, что с начала 2015 года московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организует три межрайонных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами.

Речь идет о долгах за безбилетный проезд, неоплаченную и неправильную парковку, а также нелегальные пассажирские перевозки. Информацию о долгах приставам будут передавать в электронном виде.

Сегодня властям удается собрать только 40% штрафов с "зайцев" и 60% - с водителей за неправильную стоянку. Остальные приходится взыскивать принудительно как долги.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать