Эксперты рассказали о трендах на рынке труда осенью 2022 года

Лето подходит к концу, а это значит, что для желающих сменить сферу деятельности россиян наступает благоприятный сезон для поисков новых вакантных мест. Эксперты отмечают, что, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, в стране не прогнозируется подъем безработицы. Разбираемся, что ждет рынок труда осенью 2022 года.



Наиболее востребованные профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По данным сервиса HeadHunter, наибольшее количество вакансий сейчас – 69 тысяч – размещено в области продаж.

"В топ также входит IT-область – 35 тысяч вакансий. На третьем месте сфера строительства и недвижимости – 21 тысяча вакансий. Далее идет маркетинг, реклама, PR – 19 тысяч вакансий и производство – 18,5 тысячи вакансий", – рассказала Москве 24 главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Директор по персоналу и внутренним коммуникациям, эксперт рынка труда Алина Манцева в беседе с Москвой 24 добавила, что в топ популярных вакансий вошли инженеры. Востребованность этой профессии будет расти и дальше, считает она.





Алина Манцева главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Сейчас из-за санкций экономика России вынуждена развивать собственное производство в самых разных областях, поэтому и крупные, и небольшие производственные компании принимают инженеров и готовы инвестировать в их образование.

Еще одна сфера, которая становится все более популярной, – логистика, продолжила Манцева.

"Сейчас почти не осталось компаний, которые не перестраивали бы логистические цепочки, поэтому такие специалисты нужны всем. А если у специалиста есть опыт работы в СНГ и странах Азии, то он вообще на вес золота", – отметила эксперт.

Вместе с тем в сентябре традиционно возрастает спрос на соискателей в сфере образования, так как перед школой увеличивается количество запросов со стороны родителей школьников. Об этом Москве 24 рассказала директор по аналитике и DS сервиса "Работа.ру", член Ассоциации менеджеров Елена Артемьева.

По словам Манцевой, сейчас кандидаты на вакантные должности обращают внимание на два критерия при поиске работы – заработная плата и возможность трудиться удаленно.

"В среднем при смене работы соискатель ожидает увеличения заработной платы процентов на 20. При этом 30% соискателей могут зарабатывать меньше, если работодатель предложит удаленный формат работы", – уточнила она.

В свою очередь, Данина привела данные, что летом 2022 года число резюме с указанием дистанционного формата работы в столице превысило полмиллиона. Это на 200 тысяч больше, чем весной 2022 года. В прошлый раз такой пик интереса был зафиксирован осенью 2021 года.



Безработица не грозит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сегодня предпосылок к критическому росту безработицы нет, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина





Наталья Данина главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Уровень конкуренции в Москве находится в нормальном состоянии для работодателя – в 7,7 единицы по состоянию на конец августа 2022 года, это даже ниже показателей января, апреля и мая, когда он был выше восьми человек на место.

Уход иностранных компаний с российского рынка не скажется на ситуации этой осенью, продолжила эксперт.

"Исход иностранного бизнеса из России уже состоялся во втором квартале, в целом был выбран самый ответственный перед работниками формат передачи бизнеса – сначала отправка в простой, потом возобновление работы уже с российскими собственниками, которым проданы или переданы активы", – объяснила Данина.

Несмотря на то что в третьем квартале продолжают звучать новости об уходе той или иной компании, это уже не будет массовой историей, добавила она. "Поэтому влияние именно этого процесса на рост безработицы сейчас уже не такое сильное", – заключила эксперт.

Однако в ближайшем квартале без работы все же могут остаться порядка 200 000 россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Здесь мы должны, может быть, провести еще ряд совещаний, чтобы снивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается.

Ранее стали известны сферы, куда москвичи чаще всего устраиваются в 2022 году. По данным столичного центра занятости населения "Моя работа", самыми популярными областями стали сервисная индустрия, а также оптовая и розничная торговля. Кроме того, транспорт и логистика.