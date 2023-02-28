"Риски для населения". Будет ли эффективным запрет идеи чайлдфри среди детей в РФ

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. Отмечается, что идея отказа от деторождения, которую распространяют сторонники этой идеологии, противоречит российским традиционным семейным ценностями. Рассказываем подробности и разбираемся, действительно ли так опасен данный тренд.



"Пропаганда сознательной бездетности"

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить пропаганду добровольного отказа от деторождения среди несовершеннолетних россиян. Документ подготовили в Заксобрании Башкирии совместно с депутатом нижней палаты парламента Эльвирой Аиткуловой. Он предусматривает внесение поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".





из пояснительной записки к законопроекту Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.

Отмечается, что идеология сознательной бездетности получила широкое распространение среди молодежи в России. При этом принципы чайлдфри идут вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года Заксобрание Башкирии вместе с Аиткуловой уже вносили в Госдуму аналогичный законопроект. В прошлый раз его отправили на доработку.



Не одними запретами?

В России значительно выросло число сторонников движения чайлдфри. Об этом Москве 24 рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По разным социологическим опросам, за последние 12 лет в стране удвоилось число молодых людей, которые четко декларируют, что не хотят заводить детей, уточнил эксперт.





Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Не стоит думать, что все сторонники чайлдфри обязательно останутся без детей. Но продвижение идей осознанной бездетности – это социально-культурный фактор, влияющий на идентичность и самоопределение молодых людей. Многие среди современной молодежи не видят себя основателями большой семьи. И именно здесь кроются серьезные риски для населения страны в целом.

По словам Крупнова, рост числа одиноких людей и бездетных семей ведет к экономическим проблемам и социальным отклонениям. С одной стороны, именно семьи с детьми считаются основными покупателями жилья. Тем самым они спонсируют строительный сектор, говорит специалист. Кроме того, социологи фиксируют вне семьи увеличение различных отклонений – от алкоголизма до наркомании, продолжил он. Эксперт добавил, что Россия и без учета движения чайлдфри находится в непростой ситуации с точки зрения демографии. Однако одними запретами проблему не решить, полагает Крупнов.

В свою очередь, научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова рассказала Москве 24, что следует стимулировать социальную политику в сфере семьи. Речь идет о новых мерах поддержки, об улучшении имиджа многодетных родителей, а также о выработке в обществе доброжелательного отношения к матери и ребенку, уточнила она.





Елена Чурилова научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Необходимо устранять препятствия для появления в семьях вторых и особенно третьих детей. Повышение уровня жизни, доступности услуг по присмотру за дошкольниками и младшими школьниками, развитие гибких форм занятости, позволяющих сочетать родительство и построение карьеры, – все это способно позитивно повлиять на рождаемость.

По мнению Чуриловой, призывы сторонников чайлдфри отказаться от рождения детей сами по себе малоэффективны. Пресекать нужно ту пропаганду, которая в первую очередь выражена в агрессии по отношению к семьям и в осуждении материнского труда, заключила эксперт.

