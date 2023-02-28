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28 февраля, 18:40

Общество

"Риски для населения". Будет ли эффективным запрет идеи чайлдфри среди детей в РФ

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. Отмечается, что идея отказа от деторождения, которую распространяют сторонники этой идеологии, противоречит российским традиционным семейным ценностями. Рассказываем подробности и разбираемся, действительно ли так опасен данный тренд.

"Пропаганда сознательной бездетности"

Фото: depositphotos/Ivanko1980

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить пропаганду добровольного отказа от деторождения среди несовершеннолетних россиян. Документ подготовили в Заксобрании Башкирии совместно с депутатом нижней палаты парламента Эльвирой Аиткуловой. Он предусматривает внесение поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.
из пояснительной записки к законопроекту

Отмечается, что идеология сознательной бездетности получила широкое распространение среди молодежи в России. При этом принципы чайлдфри идут вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года Заксобрание Башкирии вместе с Аиткуловой уже вносили в Госдуму аналогичный законопроект. В прошлый раз его отправили на доработку.

Не одними запретами?

Фото:depositphotos/VitalikRadko

В России значительно выросло число сторонников движения чайлдфри. Об этом Москве 24 рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По разным социологическим опросам, за последние 12 лет в стране удвоилось число молодых людей, которые четко декларируют, что не хотят заводить детей, уточнил эксперт.

Не стоит думать, что все сторонники чайлдфри обязательно останутся без детей. Но продвижение идей осознанной бездетности – это социально-культурный фактор, влияющий на идентичность и самоопределение молодых людей. Многие среди современной молодежи не видят себя основателями большой семьи. И именно здесь кроются серьезные риски для населения страны в целом.
Юрий Крупнов
председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

По словам Крупнова, рост числа одиноких людей и бездетных семей ведет к экономическим проблемам и социальным отклонениям. С одной стороны, именно семьи с детьми считаются основными покупателями жилья. Тем самым они спонсируют строительный сектор, говорит специалист. Кроме того, социологи фиксируют вне семьи увеличение различных отклонений – от алкоголизма до наркомании, продолжил он. Эксперт добавил, что Россия и без учета движения чайлдфри находится в непростой ситуации с точки зрения демографии. Однако одними запретами проблему не решить, полагает Крупнов.

В свою очередь, научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова рассказала Москве 24, что следует стимулировать социальную политику в сфере семьи. Речь идет о новых мерах поддержки, об улучшении имиджа многодетных родителей, а также о выработке в обществе доброжелательного отношения к матери и ребенку, уточнила она.

Необходимо устранять препятствия для появления в семьях вторых и особенно третьих детей. Повышение уровня жизни, доступности услуг по присмотру за дошкольниками и младшими школьниками, развитие гибких форм занятости, позволяющих сочетать родительство и построение карьеры, – все это способно позитивно повлиять на рождаемость.
Елена Чурилова
научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ

По мнению Чуриловой, призывы сторонников чайлдфри отказаться от рождения детей сами по себе малоэффективны. Пресекать нужно ту пропаганду, которая в первую очередь выражена в агрессии по отношению к семьям и в осуждении материнского труда, заключила эксперт.

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