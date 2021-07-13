Врачи рассказали, для кого жара в Москве может быть смертельно опасной

Жара в столице который день бьет рекорды. На текущей неделе температура воздуха стабильно перешагивает порог в 30 градусов. Между тем врачи предупреждают, что такой зной может спровоцировать рост числа летальных исходов. Это подтверждают и в столичном Депздраве. Рассказываем, кому стоит опасаться московской жары и что делать, чтобы ее легче перенести.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кто находится в зоне риска?

Специалисты сходятся во мнении, что установившаяся в Москве тропическая жара может осложнить у горожан течение коронавирусной инфекции и иных заболеваний. Это, в свою очередь, способно спровоцировать увеличение числа летальных исходов. Прогнозы экспертов подтверждают и в департаменте здравоохранения города.

В ведомстве сообщили, что в Москве в июне этого года был зарегистрирован 16 271 случай смерти. По отношению к тому же месяцу 2020 года рост смертности составил 3 145 случаев.

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал Москве 24, что любая температура выше 26 градусов таит в себе колоссальную опасность для людей, страдающих атеросклерозом. Также в сильную жару есть риск осложнений у горожан с артериальной гипертензией и остеохондрозом шейного отдела позвоночника, добавил эксперт.

"Проблемы с шейным отделом позвоночника чаще всего возникают у женщин. Когда межпозвонковые диски уплощаются, артерии становятся извитыми. В этом случае включаются биологические механизмы, которые побуждают организм увеличить артериальное давление, поэтому в жару это особенно опасно", – подчеркнул специалист.





Владимир Хорошев сердечно-сосудистый хирург Давление таит в себе опасность для людей, которые перенесли инсульт, поэтому они должны об этом помнить и опасаться жары.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 добавила, что в группе риска находятся пожилые люди и граждане с любыми хроническими заболеваниями, например с сахарным диабетом, болезнью почек или печени.





Надежда Чернышова врач-терапевт Люди, перенесшие инсульты и инфаркты, с трудом подстраиваются под такие экстремальные условия.

"У людей с постковидным синдромом в сильную жару часто бывает повышенная склонность к тромбообразованию. Поэтому в такую погоду им нужно пить больше воды и по назначению врача принимать специальные препараты, разжижающие кровь", – указала она.



Как справиться с жарой?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хирург Хорошев посоветовал людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь проконсультироваться с лечащим врачом насчет дозы лекарств, которые они принимают.

"Также им лучше не выходить на улицу с 11 до 17 часов: переждать это время в хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи. Если есть кондиционер, то еще лучше. Ведь современные кондиционеры не представляют опасности, если их регулярно чистить", – пояснил собеседник Москвы 24.

Если жара застала человека на улице, то специалист рекомендует зайти в магазин, где есть кондиционер.





Владимир Хорошев сердечно-сосудистый хирург Лучше посидеть на скамейке, попить воды. Но нельзя пить газированные сладкие напитки – это колоссальная опасность. Можно съесть порцию мороженного, если не болит горло. Таким образом люди продлят себе жизнь.

Кроме того, в жару следует носить одежду из хлопчатобумажных тканей светлого цвета, причем рубашку не зазорно расстегнуть, отметил эксперт. Также хорошо поможет обтирание мокрым платком шеи, лба и груди, добавил он.

В свою очередь, терапевт Чернышова пояснила, что в период жаркой погоды, кроме хронических проблем, горожане рискуют получить тепловой и солнечный удары.

"За счет того, что сосуды не успевают перестроиться, может легко случиться обезвоживание организма и перегрев. Такое состояние настолько незаметно подкрадывается, что человеку бывает сложно отследить момент, когда он находится в опасности и может потерять сознание, после чего есть риск отправиться в больницу", – говорит специалист.

Собеседница Москвы 24 также посоветовала при любом резком ухудшении состояния вызывать врача, чтобы в случае опасности он смог оказать помощь.

