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Жара и пандемия коронавируса в Москве вызвали рост смертности в Москве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

По данным ведомства, в июне в столице зарегистрировали 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3 145 случаев.

Как подчеркнули в Депздраве, в первом месяце лета в столице зафиксировали пиковые значения заболеваемости коронавирусом. В сутки COVID-19 заболевают по девять тысяч человек.

Среднесуточная заболеваемость составила 5 942 случая. Также поступает большое количество тяжелобольных пациентов – ежедневно от 1,7 до 1,9 тысячи. Больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких. Такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового штамма коронавируса.

От COVID-19 в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим коронавирусом. Из них инфекция оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.

Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности, в июне стала аномальная жара, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Врачи-кардиологи отмечают, что жара вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования и падению давления.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам эксперта, в такую погоду нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.

До этого главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.