Эксперты рассказали, как оспа обезьян будет распространяться в России

В РФ официально подтвердили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из Европы. Разбираемся вместе с экспертами, грозит ли России эпидемия.



Вирус в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

12 июля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в стране выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Уточняется, что речь идет о Санкт-Петербурге.





пресс-служба Роспотребнадзора Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Заболевание протекает в легкой форме, и жизни пациента ничего не угрожает. Молодого человека изолировали и поместили в медицинское учреждение инфекционного профиля.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что купировали дальнейшее распространение инфекции за счет своевременно начатого расследования. "Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением", – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в России достаточно наборов реагентов для выявления вируса.



Оспа обезьян – вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Болезнь впервые выделили в 1958 году. Большинство случаев заражения ранее выявляли в Африке. Для оспы обезьян характерны лихорадка, общая интоксикация и появление экзантемы.



Первый в этом году случай заражения в Европе зафиксировали в мае в Великобритании. После этого болезнь широко распространилась по миру, проникнув в Испанию, Бельгию, Германию, Латвию, Грузию и другие страны. На 11 июля было выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования в 59 неэндемичных странах и территориях.

Угроза мутации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Как рассказал Москве 24 профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Продеус, России эпидемия оспы обезьян не грозит.





Андрей Продеус профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Ожидать эпидемического нарастания оспы обезьян в России сомнительно, у нас не эндемичный район. Да, случаи будут. Может быть, 10 или даже 100. Но это незначительные цифры с эпидемической точки зрения.

"Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Но сила этого вируса и возможность заразить человека градуированно уменьшается при попадании от человека к человеку", – сказал эксперт.

Он добавил, что для защиты важно дистанцироваться от инфицированного с явными симптомами. Учитывая, что оспа обезьян вряд ли получит широкое распространение в России, массовая вакцинация от этого вируса в стране нецелесообразна, заключил собеседник.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласен, что заболевание в текущем варианте не грозит России эпидемией в силу своей низкой заразности. Тем не менее полностью купировать заболевание вряд ли удастся, уверен он.

Принимая во внимание разгар курортного сезона, для россиян хабами для распространения оспы обезьян могут стать Египет и Турция, полагает специалист. При этом в ближайшие месяцы в РФ начнут фиксировать не только завозные случаи, но и распространяемые внутри страны, сказал Крючков.



"Вспышка в России возможна. Если начнется распространение внутри страны, предотвратить ее не успеют, и она будет расползаться. Очень сложно прогнозировать (потенциальное число заболевших. – Прим. ред.). Я думаю, что нужно сопоставлять со странами Европы на душу населения, в отдельных из них фиксируется по несколько сотен случаев", – сказал врач.

По миру сейчас распространяется западноафриканский вариант, рассказал Крючков, добавив, что по своей летальности этот вирус находится между штаммами коронавируса "Дельта" и "Омикрон". "В Европе и развитых странах летальность западноафриканского варианта, скорее всего, будет меньше одного процента", – подчеркнул эксперт. Он отметил, что оспа обезьян излечима, а ее заразность несравнимо ниже, чем у коронавируса, а следовательно, общее количество смертей будет невелико.

Главная угроза заключается в ускорившейся мутации вируса, убежден иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Скорость мутации вируса оспы обезьян выросла от пяти до восьми раз по разным исследованиям. Причина в том, что стали заражаться значительно больше людей. Опасность кроется в том, что в будущем этих мутаций может накопиться достаточно, чтобы вирус приобрел большую заразность.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков считает, "что в России будет и второй, и третий, и десятый случай". "Это будет вялотекущая история, вскоре мы привыкнем, что у нас периодически болеют оспой обезьян. Но умирать не будут, серьезных госпитализаций не будет", – добавил он.

Специалист отметил, что вирус не передается так же легко, как ОРВИ. Плюс у заболевания есть внешние проявления в виде оспин. Все это будет препятствовать массовому распространению инфекции в России, добавил вирусолог. По его словам, при подозрении на заражение человеку следует уйти на самоизоляцию и дистанционно обратиться в медицинское учреждение. Это позволит прервать цепочку заражения, заключил Волчков.