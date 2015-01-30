В пяти московских колледжах проведут мастер-классы по электротехнике

Фото: ТАСС / Станислав Красильников
В рамках проекта "Профессиональная среда" 31 января для столичных школьников организуют 27 открытых мастер-классов, посвященных направлению "Энергетика и электротехника". Мероприятия организуют в пяти городских колледжах.
Участие в проекте примут Политехнический колледж №39, Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Колледж градостроительства и сервиса № 38 и Колледж связи № 54.
В Колледже связи №54 ребята будут оценивать энергоэффективность электрооборудования с использованием современных средств диагностики и проводить монтаж электропроводки в квартире; в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 расскажут, что такое светодиоды и чем они отличаются от традиционных ламп накаливания.
"Научиться моделировать электрические схемы с помощью компьютеров можно будет на открытом занятии "Виртуальная лаборатория" в Политехническом техникуме № 47 имени В.Г. Федорова", - сообщили в департаменте образования Москвы.
Узнать о расписании мастер-классов и записаться на них можно здесь.
"Профессиональная среда"Просветительский проект, направленный на знакомство школьников с прикладными специальностями. В рамках проекта сотрудничают столичные школы и колледжи.
Проект стартовал в 2013 году.