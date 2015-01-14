В Подмосковье построят почти 180 детских садов в 2015 году

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В 2015 году в Московской области построят почти 180 детских садов, что позволит полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения, сообщается на портале правительства Подмосковья.

"Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой правительство Московской области на 2015 год, является полная ликвидация очередности в детские сады. В 2015 году планируется построить 178 новых дошкольных учреждений и создать более 33,6 тысячи мест, что позволит полностью ликвидировать очередность к концу текущего года", - заявила зампред правительства региона Ольга Забралова.

Она добавила, что в 2014 году в регионе построили 110 новых детсадов на более чем 16 тысяч мест. Всего в прошлом году было создано более 26 тысяч мест в садах, очередь сократилась на 15,6 тысяч детей.

В настоящее время в Московской области работают 2,1 тысячи детских садов, которые посещают более 320 тысяч детей. Охват детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием составляет 94%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2014 году в Москве открыли 24 новых детских сада.

Отметим, в 2013 году в столице построили 30 детских садов почти на 5 тысяч мест. "Мы стабильно ежегодно будем вводить от 30 до 50 детских садов для того, чтобы обеспечить детишек детскими садами, особенно в микрорайонах-новостройках", - отмечал ранее Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти также проводят реконструкцию существующих детсадов и в некоторых старых микрорайонах Москвы.

Четыре года назад правительство Москвы утвердило программу по строительству дошкольных учреждений. С тех пор в Москве было построено 133 детских сада на 19, 5 тысяч мест. В октябре принят новый план: до 2017 года возведут еще более 120 садиков. Половину из них построят за счет частных инвесторов.