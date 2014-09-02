Социально-педагогическому институту запретили принимать абитуриентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор запретил четырем высшим учебным заведениям вести прием абитуриентов. Как сообщили 2 сентября в пресс-службе ведомства, причиной запрета стали не устраненные вовремя нарушения. В "черном списке" оказался один столичный вуз – Московский социально-педагогический институт (МСПИ).

В ходе проверок Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки обнаружились нарушения в работе Сургутского института мировой экономики и бизнеса "Планета", Донского института дистанционного образования, Юридического института, расположенного в Санкт-Петербурге, а также Московского социально-педагогического института.

МСПИ находится на улице Фридриха Энгельса, в доме 75. Вуз работает с 1996 года и готовит бакалавров в разных областях: от психологии, педагогики и филологии до менеджмента, дизайна, прикладной математики и информатики, дизайна. В институте четыре факультета: иностранных языков, коррекционной педагогики и специальной психологии, педагогики и психологии, социологии, экономики и управления. При этом поступить можно на очную и очно-заочную форму обучения, а учеба платная: от 33 тысяч за год.

Среди основных нарушений значатся отсутствие материально-технической базы, необходимой для реализации образовательных программ, учебных и учебно-методических документов. Уровень профессорско-преподавательского состава не соответствует требованиям закона, а правила приема на текущий год разработаны по устаревшим нормативным документам.

А вот Московский институт предпринимательства и права, которому 15 июля запретили прием первокурсников, наоборот, вернул себе право набора студентов. Ранее Рособрнадзор выявил нарушения в работе филиала вуза в Махачкале, однако институт отозвал лицензию у своего дагестанского филиала и в результате учебному заведению вновь разрешили вести прием учащихся на 1 курс.