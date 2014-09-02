Социально-педагогическому институту запретили принимать абитуриентов

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Рособрнадзор запретил четырем высшим учебным заведениям вести прием абитуриентов. Как сообщили 2 сентября в пресс-службе ведомства, причиной запрета стали не устраненные вовремя нарушения. В "черном списке" оказался один столичный вуз – Московский социально-педагогический институт (МСПИ).
В ходе проверок Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки обнаружились нарушения в работе Сургутского института мировой экономики и бизнеса "Планета", Донского института дистанционного образования, Юридического института, расположенного в Санкт-Петербурге, а также Московского социально-педагогического института.
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МСПИ находится на улице Фридриха Энгельса, в доме 75. Вуз работает с 1996 года и готовит бакалавров в разных областях: от психологии, педагогики и филологии до менеджмента, дизайна, прикладной математики и информатики, дизайна. В институте четыре факультета: иностранных языков, коррекционной педагогики и специальной психологии, педагогики и психологии, социологии, экономики и управления. При этом поступить можно на очную и очно-заочную форму обучения, а учеба платная: от 33 тысяч за год.
Среди основных нарушений значатся отсутствие материально-технической базы, необходимой для реализации образовательных программ, учебных и учебно-методических документов. Уровень профессорско-преподавательского состава не соответствует требованиям закона, а правила приема на текущий год разработаны по устаревшим нормативным документам.
А вот Московский институт предпринимательства и права, которому 15 июля запретили прием первокурсников, наоборот, вернул себе право набора студентов. Ранее Рособрнадзор выявил нарушения в работе филиала вуза в Махачкале, однако институт отозвал лицензию у своего дагестанского филиала и в результате учебному заведению вновь разрешили вести прием учащихся на 1 курс.
В начале июле запрет на прием новых студентов затронул восемь негосударственных вузов. Список заведений, попавших в "запретный список", можно посмотреть здесь. 15 июля к списку добавили еще четыре негосударственных высших учебных заведения, в том числе столичные Институт иностранных языков и Московский институт предпринимательства и права.
Наконец, 5 августа санкции затронули пять вузов Москвы: Гуманитарно-прогностический институт, Институт международных экономических отношений, Институт индустрии моды, Институт управления, экономики, права и искусства и Международный университет восстановительной медицины. Эти вузы реализовывали образовательные программы без лицензии, без специально оборудованных учебных помещений, их преподаватели не имели профессионального образования.
15 августа в "черный список" добавили Институт практического востоковедения. Из-за грубых нарушений – отсутствия лицензии по учебным программам, учебно-методической документации, доступа к электронной библиотеке и выдачи недействительных документов об образовании – работу вуза приостановили до 20 декабря.