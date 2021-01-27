Ученый рассказал, какие астероиды способны вызвать на Земле катастрофу

В ближайшие дни к Земле приблизятся несколько крупных астероидов. Размер самого большого из них может достигать более 100 метров. Разбираемся, насколько близко космические тела подойдут к нашей планете, а также какие из них могут представлять угрозу для человечества.



Парад космических тел

Первым мимо Земли должен пролететь астероид под названием 2021 BZ. Это произойдет 28 января примерно в 07:12 по Москве. По информации Центра изучения околоземных объектов НАСА, размеры космического тела оцениваются от 29 до 65 метров. Астероид пролетит на расстоянии примерно в 2,2 миллиона километров – это 5,5 дистанции от Земли до Луны.

Следующим в списке, как полагают ученые, станет астероид 2021 AG7. Его ждут 29 января. Это космическое тело крупнее предыдущего. Его диаметр оценивается от 47 до 110 метров. В 11:50 по московскому времени астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние. По подсчетам специалистов, оно будет превышать в 11 раз путь до Луны.

Позже, 29 января, рядом с нашей планетой промчится еще один внеземной объект – 2021 AF7. По московскому времени он пролетит вечером – в 22:37. Размеры его, по сравнению с предыдущими, небольшие – от 24 до 53 метров.

По данным НАСА, ранее два астероида – от 19 до 43 и до 67 метров – уже промчались мимо Земли 26 января. Оба оказались на расстоянии в 10 дистанций от Земли до Луны.

В 2021 году это не первый случай приближения астероидов к Земле. В ночь с 13 на 14 января мимо нас пролетел потенциально опасный 2020 WU5, диаметр которого составил от 0,5 до 1,1 километра, что сопоставимо с высотой одной или двух Останкинских башен соответственно. Прошло небесное тело на расстоянии от 8,1 до 7,5 миллиона километров.

За весь 2020 год мимо Земли пролетели как минимум 105 крупных астероидов, которые можно отнести к потенциально опасным. Один из них – 2020 VT4 – приблизился к нашей планете на расстояние в 370 километров, что равно половине пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Это минимальное расстояние за всю историю наблюдений. Конечно, кроме тех случаев, когда космические тела падали на Землю.

Правда, диаметр объекта составил всего 5–10 метров. Даже меньше, чем космическое тело, фрагменты которого упали в районе Челябинска в 2013 году. Поэтому серьезной угрозы астероид не представлял.



Фото: NASA

Распознать опасность

Астероиды, которые пролетят мимо Земли до конца недели, не представляют для планеты никакой угрозы, рассказал Москве 24 старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"Каждый из них будет находиться от Земли довольно далеко. Даже если говорить об астероиде 2021 BZ, то он сблизится с Землей на 2,2 миллиона километров – достаточно большое расстояние, поэтому он не представляет никакой угрозы", – рассказал эксперт.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН В неделю мимо Земли на достаточно близком в космических масштабах расстоянии из известных нам астероидов пролетают примерно 7–10 объектов. В среднем количество астероидов, которые более-менее сближаются с нашей планетой, постоянное. Поэтому массовым пролет астероидов на этой неделе назвать нельзя, это рядовая ситуация.

По словам Нароенкова, астероиды небольшого размера обнаруживаются, как правило, либо на подлете к Земле, либо уже после того, как они пролетели мимо. Тем не менее для каждого из них рассчитывается орбита на ближайшие 100–150 лет, чтобы знать, когда и как близко космическое тело может подлететь к нашей планете в следующий раз.

Нароенков подчеркнул, что если вдруг на Землю внезапно полетит крупный астероид, то мы ничего не сможем с этим поделать.

"Да, разрабатываются проекты, как можно этому противостоять. Один из них – разбить космический зонд размером примерно с холодильник о спутник потенциально опасного для Земли астероида Дидим, чтобы посмотреть, как изменится орбита главного тела. Это должно произойти в 2022 году. Но пока большинство проектов – пробы пера, которые, возможно, будут реализованы в дальнейшем", – сказал он.

В свою очередь, ученый-астрофизик Сергей Попов в разговоре с Москвой 24 назвал неожиданный способ определения опасности летящего к Земле астероида.

"Нужно смотреть, как реагируют финансовые рынки. Если нет новостей, что котировки упали из-за того, что на Землю летит астероид, значит, реальной угрозы не существует. Скажем, если через неделю астероидом будет уничтожен город или страна, где находятся крупные заводы, трейдеры или ваш брокер на это точно отреагируют", – поделился Попов.



Астрофизик перечислил возможные потенциальные угрозы астероидов для Земли в зависимости от их размеров. Наибольший урон планете способны нанести небесные тела размером в несколько километров и больше.





Сергей Попов ученый-астрофизик Глобально опасным астероидам все равно, куда падать. Даже если в Тихий океан, то плохо будет всей планете. Но замечу, все такие астероиды известны, ни один из них на сегодняшний день не представляет для Земли никакой угрозы.

"Куда большую опасность в этом плане несут кометы. Они могут достигать размеров в 10 километров. Вот кометы действительно во многом неизвестны, хотя замечать мы их научились за несколько лет до пересечения орбиты Земли. Крупные – раньше, мелкие – позже. Но если представить, что в ближайшие 10 тысяч лет на Землю упадет что-то размером 10 километров, то это будет комета, а не астероид", – считает Попов.

Объекты размером порядка 100 метров и более при падении на Землю эксперт назвал "убийцами городов".

"Если такие астероиды падают, скажем, в центре сибирской тайги или Тихого океана, то, вообще говоря, это не особо кого-то коснется. Плохо, когда он падает прямо на город. Но астероиды размером 100 метров и более обнаруживаются заранее, примерно за год до сближения. И те оценки, расчеты и рассуждения, которые я видел, говорят о том, что если мы, например, узнаем, что через год астероид упадет на какой-то город, то проще его отселить", – рассказал Попов.

Мелкие объекты диаметром несколько десятков метров не способны нанести Земле серьезного урона, продолжает астрофизик. Здесь аналогию можно провести с падением метеорита в окрестностях Челябинска, который не вызвал катастрофических последствий для города.