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29 августа 2014, 14:32

1 сентября в метро будут раздавать подарки школьникам

метро школы акции подарки школьники День знаний

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный метрополитен решил порадовать пассажиров в День знаний. Как сообщили M24.ru в пресс-службе метрополитена, посетителям вручат подарки и предложат купить необычные проездные билеты.

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Школьников, которые 1 сентября 2014 года окажутся в столичной "подземке", будут приветствовать звоном колокольчика и дарить им цветы и сувениры в честь начала учебного года. Сотрудники метрополитена уже приготовили для юных пассажиров четыре тысячи подарков.

Акция будет проходит не на всех станциях метро, а только на 50, расположенных неподалеку от школ и общепринятых мест празднования. В число "счастливых" станций вошли "Проспект Мира", "Театральная", "Тверская", "Сокол", "Полянка".

Еще одна акция к 1 сентября рассчитана на взрослых пассажиров, которые захотят обзавестись оригинальными сувенирами. В продажу запустят 500 тысяч экземпляров проездных билетов с праздничным дизайном. Билеты будут рассчитаны на разное количество поездок, а приобрести их желающие смогут во всех билетных кассах.

День знаний 2014

1 сентября в столице пройдут и другие мероприятия, посвященные началу учебного года. Так, на Цветном бульваре состоится традиционный праздник для школьников Центрального округа, организованное цирком Юрия Никулина.

Все учебные заведения проведут масштабные торжественные линейки, а 10 школ из-за отсутствия собственных дворов даже попросили на время линеек перекрыть расположенные рядом участки дороги. Список учебных заведений, возле которых перекроют дороги, можно увидеть здесь. Движение машин остановят примерно на час – с 08.00 до 09.00, хотя на некоторых участках проезд закроют в 7.30, а на других, наоборот, откроют в 9.30.

По словам Сергея Собянина, в школу 1 сентября в столице пойдут 93 тысячи детей. Кроме того, в Москве 1 сентября откроются 8 новых школ. Самое крупное учебное заведение на Мичуринском проспекте будет рассчитано на 900 мест.

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