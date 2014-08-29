1 сентября в метро будут раздавать подарки школьникам

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Столичный метрополитен решил порадовать пассажиров в День знаний. Как сообщили M24.ru в пресс-службе метрополитена, посетителям вручат подарки и предложат купить необычные проездные билеты.

Школьников, которые 1 сентября 2014 года окажутся в столичной "подземке", будут приветствовать звоном колокольчика и дарить им цветы и сувениры в честь начала учебного года. Сотрудники метрополитена уже приготовили для юных пассажиров четыре тысячи подарков.

Акция будет проходит не на всех станциях метро, а только на 50, расположенных неподалеку от школ и общепринятых мест празднования. В число "счастливых" станций вошли "Проспект Мира", "Театральная", "Тверская", "Сокол", "Полянка".

Еще одна акция к 1 сентября рассчитана на взрослых пассажиров, которые захотят обзавестись оригинальными сувенирами. В продажу запустят 500 тысяч экземпляров проездных билетов с праздничным дизайном. Билеты будут рассчитаны на разное количество поездок, а приобрести их желающие смогут во всех билетных кассах.