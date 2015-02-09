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Происшествия

09 февраля 2015, 07:48

В САО задержан подозреваемый в мошенничестве на полмиллиона рублей

криминал следствие уголовное дело аресты материальный ущерб мошенник

Фото: ТАСС

На севере столицы полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

По словам потерпевшего, в ноябре 2014 года в одном из автосалонов, расположенных на Ленинградском проспекте, он познакомился с мужчиной, который обещал оказать содействие в продаже принадлежащего ему автомобиля марки "Вольво".

Согласившись, заявитель передал новому знакомому ключи и документы от автомашины. Однако по истечении оговоренного срока, мужчина свои обязательства не выполнил и перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Хорошевском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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