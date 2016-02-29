29 февраля 2016, 14:40

Происшествия

Похитившие у пенсионерки 8 млн рублей экстрасенсы задержаны

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Четверых экстрасенсов-мошенников, обманным образом укравших порядка 8 миллионов рублей у пенсионерки из Сыктывкара, задержали в Московском регионе, передает ТАСС.

Подозреваемые задержаны сотрудниками МВД по Республике Коми, уголовное дело передано столичным следователям. Так называемыми экстрасенсами оказались два гражданина Узбекистана и две россиянки. Иностранные граждане рассказали о схемах мошенничества, а российские девушки отказались давать показания против себя.

Родственник потерпевшей обратился в правоохранительные органы Коми в августе прошлого года. По данным полиции, женщина пользовалась услугами парапсихологов, которые утверждали, что могут исцелять по телефону. Сначала она должна была заплатить им 50 тысяч рублей, но с каждой последующей "помощью" цена возрастала. Всего за три месяца пострадавшая отдала порядка 1,5 миллиона рублей.

В феврале прошлого года неизвестная сообщила потерпевшей о том, что целители оказались мошенниками. Женщина обещала пенсионерке помочь вернуть ее средства при условии, что та перечислит на ее счет очередную крупную сумму.

После того, как пострадавшая согласилась, ей стали звонить люди, которым удалось уговорить пенсионерку отдать еще около 6 миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками Сбербанка, независимой экспертизы, начальниками отдела Центробанка по выплатам и даже первым заместителем Центробанка России.

Для выплаты этих сумм потерпевшая брала кредиты и занимала деньги у знакомых. Также установлено, что средства обналичивались в банках Москвы и Подмосковья. При обыске у одной из задержанных было изъято несколько телефонов, сим-карт, ноутбуков и банковских карт. Кроме того, были обнаружены записи с персональными данными пострадавшей.

Ранее в феврале столичные полицейские задержали 20 человек, которые выдавали себя за экстрасенсов. По версии следствия, мошенники убеждали клиентов в своих целительных, обещая решить все проблемы и вымогали у доверчивых граждан деньги. По предварительным данным, от действий задержанных пострадали более 50 человек

