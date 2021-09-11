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Где в Москве посмотреть праздничный салют в День города

Яркое шоу на 26 площадках. Где смотреть салют в День города в Москве
город общество

Столица отмечает свой 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В День города в Москве будут открыты более 30 фестивальных площадок и все парки. Москвичи и гости столицы смогут посетить около 90 музеев и культурных учреждений бесплатно. Как и в прошлом году, из-за ситуации с коронавирусом масштабных гуляний не ожидается, но всем желающим предлагают насладиться невероятно красивым салютом. Где отдохнуть в День города и посмотреть фейерверк – читайте в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Праздничная программа

Для москвичей и гостей столицы в День города будут работать более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Об этом сообщил мэр Москвы.

"Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", – рассказал Сергей Собянин.

В честь праздника около 90 учреждений культуры города примут гостей бесплатно. Свои двери для посетителей откроют Государственный музей А. С. Пушкина, Музей археологии, Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" и другие.

"Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация", – отметили в столичном департаменте культуры.

В этом году по случаю Дня города крупные концерты и шоу проводиться не будут из-за продолжающейся пандемии коронавируса. При этом горожане смогут насладиться традиционным красочным салютом.

Салют будет. Как и в прошлом году, пройдет концерт в парке "Зарядье". Больших концертных площадок мы не планируем. Локальные концерты в домах культуры, в концертных залах состоятся.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин отметил, что власти стараются не создавать таких мест, где бы собирались десятки тысяч человек. В любых помещениях для профилактики коронавируса нужно носить маски и соблюдать безопасное расстояние. При этом залы могут быть заполнены не более чем на 50%.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Где смотреть салют

В субботу, 11 сентября, праздничный салют осветит небо Москвы в 21:00. Фейерверки запустят на 26 площадках, поэтому их можно будет увидеть из разных концов города.

Места запуска салюта:

  • парк "Сокольники"
  • сад "Эрмитаж"
  • парк "Садовники"
  • усадьба Воронцово
  • зона отдыха "Красногвардейские пруды"
  • Таганский парк
  • сад имени Баумана
  • Измайловский парк
  • сквер по Олонецкому проезду
  • Лианозовский парк
  • парк Горького
  • Перовский парк
  • парк "Северное Тушино"
  • парк 50-летия Октября
  • природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино"
  • парк Победы на Поклонной горе
  • парк "Ходынское поле"
  • усадьба Измайлово
  • ландшафтный парк "Митино"
  • напротив Большой спортивной арены "Лужников"
  • акватория Москвы-реки, напротив дома 31 на улице Гурьянова
  • ВДНХ (Мичуринский сад)
  • улица Кадырова (Южное Бутово)
  • поселение Московское, возле центра спорта "Московский" (Проектируемый проезд № 5562)
  • Троицк (Физическая улица, возле пожарной части № 42)
  • Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2))

Также 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным для всех пассажиров. Это связано с празднованием Дня города и пятилетием МЦК.

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