Где в Москве посмотреть праздничный салют в День города

Столица отмечает свой 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В День города в Москве будут открыты более 30 фестивальных площадок и все парки. Москвичи и гости столицы смогут посетить около 90 музеев и культурных учреждений бесплатно. Как и в прошлом году, из-за ситуации с коронавирусом масштабных гуляний не ожидается, но всем желающим предлагают насладиться невероятно красивым салютом. Где отдохнуть в День города и посмотреть фейерверк – читайте в материале Москвы 24.
Праздничная программа
Для москвичей и гостей столицы в День города будут работать более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Об этом сообщил мэр Москвы.
"Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", – рассказал Сергей Собянин.
В честь праздника около 90 учреждений культуры города примут гостей бесплатно. Свои двери для посетителей откроют Государственный музей А. С. Пушкина, Музей археологии, Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" и другие.
"Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация", – отметили в столичном департаменте культуры.
В этом году по случаю Дня города крупные концерты и шоу проводиться не будут из-за продолжающейся пандемии коронавируса. При этом горожане смогут насладиться традиционным красочным салютом.
Собянин отметил, что власти стараются не создавать таких мест, где бы собирались десятки тысяч человек. В любых помещениях для профилактики коронавируса нужно носить маски и соблюдать безопасное расстояние. При этом залы могут быть заполнены не более чем на 50%.
Где смотреть салют
В субботу, 11 сентября, праздничный салют осветит небо Москвы в 21:00. Фейерверки запустят на 26 площадках, поэтому их можно будет увидеть из разных концов города.
Места запуска салюта:
- парк "Сокольники"
- сад "Эрмитаж"
- парк "Садовники"
- усадьба Воронцово
- зона отдыха "Красногвардейские пруды"
- Таганский парк
- сад имени Баумана
- Измайловский парк
- сквер по Олонецкому проезду
- Лианозовский парк
- парк Горького
- Перовский парк
- парк "Северное Тушино"
- парк 50-летия Октября
- природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино"
- парк Победы на Поклонной горе
- парк "Ходынское поле"
- усадьба Измайлово
- ландшафтный парк "Митино"
- напротив Большой спортивной арены "Лужников"
- акватория Москвы-реки, напротив дома 31 на улице Гурьянова
- ВДНХ (Мичуринский сад)
- улица Кадырова (Южное Бутово)
- поселение Московское, возле центра спорта "Московский" (Проектируемый проезд № 5562)
- Троицк (Физическая улица, возле пожарной части № 42)
- Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2))
Также 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным для всех пассажиров. Это связано с празднованием Дня города и пятилетием МЦК.