Где в Москве посмотреть праздничный салют в День города

Столица отмечает свой 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В День города в Москве будут открыты более 30 фестивальных площадок и все парки. Москвичи и гости столицы смогут посетить около 90 музеев и культурных учреждений бесплатно. Как и в прошлом году, из-за ситуации с коронавирусом масштабных гуляний не ожидается, но всем желающим предлагают насладиться невероятно красивым салютом. Где отдохнуть в День города и посмотреть фейерверк – читайте в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Праздничная программа

Для москвичей и гостей столицы в День города будут работать более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Об этом сообщил мэр Москвы.

"Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", – рассказал Сергей Собянин.

В честь праздника около 90 учреждений культуры города примут гостей бесплатно. Свои двери для посетителей откроют Государственный музей А. С. Пушкина, Музей археологии, Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" и другие.

"Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация", – отметили в столичном департаменте культуры.

В этом году по случаю Дня города крупные концерты и шоу проводиться не будут из-за продолжающейся пандемии коронавируса. При этом горожане смогут насладиться традиционным красочным салютом.





Сергей Собянин мэр Москвы Салют будет. Как и в прошлом году, пройдет концерт в парке "Зарядье". Больших концертных площадок мы не планируем. Локальные концерты в домах культуры, в концертных залах состоятся.

Собянин отметил, что власти стараются не создавать таких мест, где бы собирались десятки тысяч человек. В любых помещениях для профилактики коронавируса нужно носить маски и соблюдать безопасное расстояние. При этом залы могут быть заполнены не более чем на 50%.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Где смотреть салют

В субботу, 11 сентября, праздничный салют осветит небо Москвы в 21:00. Фейерверки запустят на 26 площадках, поэтому их можно будет увидеть из разных концов города.

Места запуска салюта:

парк "Сокольники"

сад "Эрмитаж"

парк "Садовники"

усадьба Воронцово

зона отдыха "Красногвардейские пруды"

Таганский парк

сад имени Баумана

Измайловский парк

сквер по Олонецкому проезду

Лианозовский парк

парк Горького

Перовский парк

парк "Северное Тушино"

парк 50-летия Октября

природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино"

парк Победы на Поклонной горе

парк "Ходынское поле"

усадьба Измайлово

ландшафтный парк "Митино"

напротив Большой спортивной арены "Лужников"

акватория Москвы-реки, напротив дома 31 на улице Гурьянова

ВДНХ (Мичуринский сад)

улица Кадырова (Южное Бутово)

поселение Московское, возле центра спорта "Московский" (Проектируемый проезд № 5562)

Троицк (Физическая улица, возле пожарной части № 42)

Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2))