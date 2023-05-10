"Даже кошка дома дрожит": москвичам рассказали, как сохранить тепло в квартире

С начала мая в Москву пришло похолодание. Четыре дня подряд в ночные часы температура опускалась ниже нуля. Из-за этого некоторые жители столицы в соцсетях жалуются на холод в квартирах. Одни отмечают, что спят под несколькими одеялами, другие пытаются отогреться при помощи кондиционеров. Рассказываем подробности и выясняем, как бороться с проблемой выхолаживания домов.



"Хожу по квартире в термобелье"

В конце апреля в Москве завершился отопительный сезон. Однако с наступлением последнего месяца весны в город снова пришло похолодание. В частности, с 6 по 9 мая в столице синоптики фиксировали заморозки в ночные часы. Из-за этого некоторые москвичи начали жаловаться на холод в квартирах.

"Весна – мое нелюбимое время года именно из-за отключения отопления. По квартире я хожу в термобелье и теплом костюме. Ночью сплю в теплой пижаме и под тремя одеялами. Согреться невозможно, отогреваюсь только на работе в офисе", – поделилась с Москвой 24 Екатерина.

Резкий перепад температур дома из-за похолодания на улице заметила и Вера. Об этом жительница столицы рассказала Москве 24.





Вера москвичка Чтобы как-то согреться, приходится включать кондиционер на температуру 30 градусов, ходить дома в толстовке и теплых штанах, спать под толстым одеялом и пледом, в теплых носках и кофте.

В соцсетях пользователи также отмечают некомфортную температуру в квартирах. Одна из комментаторов заявила, что у нее даже "кошка дома дрожит", а сама она замерзает в зимнем пальто, хотя "щели закрыла в балконе одеялом". Другие шутят про похолодание: "ищу валенки срочно", "подштанники, ваше время" и "всем дрожать".

При этом есть пользователи, которые удивляются недовольству некоторых горожан. "Я на 19-м этаже, наверху всегда жарко, плюс у меня маленькая квартира, ночью сплю с закрытыми (окнами. – Прим. ред.), но днем окна открыты всегда", – написала Алина.

Ее поддержала другая пользовательница, Татьяна. "Тоже с приоткрытыми окнами сплю, 20–21 градус все время", – отметила она.

Вместе с тем синоптики успокаивают москвичей и обещают, что скоро в город вернется тепло. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в выходные, 13 и 14 мая, температура в столице превысит 20 градусов.



Как бороться с выхолаживанием?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По действующим нормам отопление в домах включают в том случае, если среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов пять дней подряд и прогнозируется дальнейшее похолодание. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она также отметила, что в столице были заморозки, "но уже сейчас температура повышается", поэтому вряд ли стоит ожидать включения отопления.

"Вообще это решение региональных властей, включать или не включать... Но в ближайшие дни в Москве уже потепление, поэтому думаю, что вряд ли (включат. – Прим. ред.)", – сказала парламентарий.

Депутат добавила, что от холода чаще всего страдают жильцы панельных и блочных домов, в которых плохо утеплены фасады и швы зданий.





Светлана Разворотнева депутат Госдумы Влияют также и окна. Если они старые, деревянные, то холод ощущается сильнее, особенно если дом стоит на ветру. Все в большей степени зависит от качества строительства, от материалов. Например, кирпичные дома лучше держат тепло, чем панельные и блочные.

По мнению парламентария, проблему с выхолаживанием необходимо решать при помощи повышения энергоэффективности домов. К таким мерам относятся утепление фасадов и окон, а также приведение в порядок чердачных перекрытий. В свою очередь, председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин в интервью с Москвой 24 порекомендовал жителям столицы приобрести обогреватель.

"Я бы советовал на будущее иметь в доме обогреватели электрические или масляные. Есть современные безопасные и эффективные модели", – сказал он.





Константин Крохин председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Если позволяет кошелек, то установить кондиционер со сплит-системой. Многие кондиционеры работают и на тепло – у них есть функция отопления.

Кроме того, Крохин порекомендовал горожанам обратить внимание на теплоизоляцию. В частности, заделать щели в окнах, чтобы холодный воздух не заходил в жилье.

