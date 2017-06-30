Ограничения движения 1 и 2 июля: что перекроют и как объехать

Ограничения движения введут на нескольких столичных улицах 1 и 2 июля. Кроме того, перекрытия уже действуют на участках некоторых дорог. Где будет затруднено или вовсе запрещено движение автомобилей, читайте в тексте сетевого издания m24.ru.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Схема движения изменится рядом со стадионом "Спартак" из-за проведения матча Кубка конфедераций за третье место. 2 июля с 00:00 до 21:00 установят перекрытия на дублерах Волоколамского шоссе и на съездах с южного дублера к стадиону "Спартак". Также закроют выезды с Летной улицы на южный и северный дублеры Волоколамского шоссе.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов запретят стоянку и остановку транспорта.

Фото: dt.mos.ru

Из-за замены асфальта ограничат движение транспорта на четырех бульварах в центре столицы. Проехать по нечетной стороне улиц нельзя будет с 1 по 3 июля. Участки будут попеременно закрывать на Петровском, Сретенском, Тверском и Страстном бульварах.

Движение на Петровском и Сретенском бульварах ограничат с 19:00 1 июля по 06:00 2 июля. А по Тверскому и Страстному бульварам нельзя будет проехать с 19:00 2 июля до 06:00 3 июля.

Движение транспорта на нескольких центральных улицах перекроют ради строительных работ. С 00:00 до 07:00 1 июля и с 00:00 до 07:00 2 июля будет перекрыто движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы.

Объехать место проведения работ можно по Подгорной и Устинской набережным, Яузской улице, Солянке, Солянскому и Лубянскому проездам, Старой площади, улице Варварка, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большому Устьинскому мосту, Садовнической улице, улице Балчуг и Большому Москворецкому мосту.

С 1 июля перекроют три полосы Хорошевского шоссе, где продолжается строительство Третьего пересадочного контура метро. Проезд будет закрыт до 30 октября.

Сохраняется ограничение на одной полосе около дома № 32 по улице Кутузова. Перекрытие действует круглосуточно до 20 июля.

С 1 июля по 15 августа ограничение введут на 5-м проезде Марьиной рощи в районе дома 68 по Октябрьской улице. То же коснется Октябрьской улицы от дома № 56, корпуса 1 до дома № 89 2-го проезда Марьиной Рощи. Действуют ограничения круглосуточно, поэтапно будут частично перекрывать одну полосу.

Фото: информационный центр транспортного комплекса Москвы

С 30 июня по 25 августа круглосуточно будет действовать ограничение на улице Бутлерова от дома 5В, строения 2 до дома 2, корпус 1. Перекроют для движения одну полосу по нечетной стороне. В этот же период недоступна станет одна полоса по четной стороне улицы в районе дома 5В, строение 2.

Фото: информационный центр транспортного комплекса Москвы

Кроме того сохраняется до 7 августа ограничение движения в Скарятинском переулке от дома № 7 до дома № 5.