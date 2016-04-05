До конца мая на столичные дороги нанесут около 2,5 млн метров разметки

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До конца мая в Москве нанесут дорожную разметку общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Об этом Агентству "Москва" рассказал первый заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Раис Чигликов.

По его словам, работы в первую очередь пройдут в центральной части города, а также рядом с социальными учреждениями, где увеличено автомобильное и пешеходное движение. Особое внимание уделят дорожному покрытию рядом со школами, детскими садами, музеями и театрами.

Кроме того, в ближайшее время на улицах города появится новая парковочная разметка по комплексным схемам, разработанным столичным департаментом транспорта.

Полностью разметка всех объектов завершится к началу сентября 2016 года.

Ранее сообщалось, что в этом году 40 процентов разметки на дорогах нанесут холодным пластиком. Для этого город закупит восемь специальных машин.

Как пояснили специалисты, разметка нанесенная холодным пластиком держится в несколько раз дольше.