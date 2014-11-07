Официальный курс евро вырос почти на три рубля

Фото: ТАСС

Курс евро за день поднялся почти на три рубля - с 56,54 до 59,31 рубля, передает Центробанк.

Доллар поднялся на 2,69 рубля - с 45,18 до 47,87 рубля.

Отметим, что во время торгов на бирже евро поднимался выше 60 рублей, а стоимость доллара доходила до 49 рублей.

МИА "Россия сегодня" передает, что глава Минфина Антон Силуанов считает падение курса рубля "спекулятивным", а в ближайшее время российская валюта будет укрепляться.

Как считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский, даже при такой стоимости разумно покупать валюту тем, кто в ближайшее время поедет в Европу или США. Он отметил, что банки некоторых стран готовы провести спекулятивные сделки, которые поспособствуют снижению роста.