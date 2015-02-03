Главный инфекционист Москвы призвал граждан при ОРВИ соблюдать постельный режим

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Главный столичный инфекционист Николай Малышев призвал москвичей соблюдать постельный режим при плохом самочувствии, передает Агентство "Москва".

"За последнее время было два случая с подозрением на лихорадку Эбола, а потом выяснилось, что это респираторная инфекция. Но они чувствовали себя плохо и переносили заболевание на ногах. В результате такие последствия, очень плохое самочувствие было в самолете вплоть до обморока. Я призываю всех не переносить болезнь на ногах. Лучше дайте себе возможность выздороветь, полежите несколько дней дома", - заявил Малышев на пресс-конференции.

Он добавил, что во многих случаях грипп был завезен в столицу туристами, возвратившимися из других стран. Кроме того, Малышев призвал отменять поездки в страны с высоким числом заболевших. Он подчеркнул, что речь идет в основном о разновидности гриппа H3N2.

Отметим, согласно данным Роспотребнадзора, ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу в столице остается в норме. Сейчас показатель заболеваемости по-прежнему ниже эпидемического порога во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению - почти на 20%. В то же время доля детей в возрастной структуре ОРВИ составляет 66,3 %.

По результатам лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе была обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, гриппа А/H3N2/ и аденовируса. Стоит также отметить, что в 4 столичных школах были введены карантины.