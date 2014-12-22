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Работа

22 декабря 2014, 21:01

Более половины россиян считают, что их могут уволить - ВЦИОМ

безработица работа статистика увольнения ВЦИОМ

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Россияне стали чаще обсуждать тему увольнений. По данным ВЦИОМ, если в прошлом квартале об этом говорили в семьях 46 процентов опрошенных, то сейчас эту проблему обсуждают дома уже более 51 процента респондентов. Но лишь 30 процентов участников опроса сообщили о том, что в последние несколько месяцев их близкие потеряли работу.

В той или иной степени вероятным свое увольнение в ближайшие несколько месяцев считают почти две трети россиян, однако лишь 2 процента совершенно в этом уверены, 23 процента называют потерю работы вполне возможной, а 38 процентов - маловероятной.

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Каждый пятый опрошенный полностью уверен, что найдет достойную работу без каких-либо трудностей. Треть опрошенных полагает, что приложив небольшие усилия, также сможет устроиться на место, ничем не уступающее нынешнему. Еще треть видят большие затруднения в поиске аналогичной работы. Лишь 13 процентов думают, что трудоустроиться без потери в должности или зарплате им будет практически невозможно.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.

"Москва в цифрах": Работа и зарплата

Стоит отметить, что по данным на ноябрь 2014 года уровень безработицы в Москве составляет 0,34 процента. В целом по России этот показатель в том же месяце был зафиксирован на уровне 5,2 процента.

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