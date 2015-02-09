"Почта России" откроет отделения с системой электронной очереди

Фото: M24.ru

В 2015 году "Почта России" планирует открыть почтовые отделения в новом формате, сообщает пресс-служба компании.

В частности, в них будут тестироваться продленный график работы без перерывов, электронная очередь, открытые стойки с товарами, новые технологии упаковки и приема отправлений. "Решения, получившие лучшую оценку клиентов по итогам "пилота" будут транслированы во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Почта России" продолжит открывать специализированные центры выдачи и приема посылок. К 2016 году 500 таких центров появятся в крупных городах России.

По данным Роскомнадзора, в 4-м квартале 2014 года по Москве было вовремя доставлено 94% писем, что в 8 раз лучше, чем в 2012 году. Улучшилось соблюдение сроков доставки писем и между регионами - с 52% в 4-м квартале 2012 года до 72% в 2014 году.

"В 2014 году мы продолжили работать над улучшением логистики. Это позволило нам быстрее доставлять почту нашим клиентам. Результат – снижение количества жалоб более, чем на 30% при кратном росте объема почтовых отправлений. Цель 2015 года – повышение качества обслуживания в отделениях и сокращение очередей", - отмечает генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

Он добавил, что внедренная в почтовых отделениях Москвы адресная система хранения уже позволила втрое сократить среднее время получения отправлений - с 18 до 6 минут. Помимо этого, во всех почтовых отделениях страны уже сегодня доступна доставка мелких пакетов на дом почтальонами, а в Москве внедряется курьерская доставка без привязки к весу посылки.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что "Почта России" начала доставлять мелкие посылки (до 2 килограммов) на дом. Заказать такую услугу можно во всех регионах России, стоить она будет 100 рублей. Оформляется доставка по звонку из почтового отделения получателю на номер, указанный в отправлении.

Оформить доставку на дом можно и самостоятельно – по телефону, указанному в извещении. Получить посылку можно будет в рабочее время почтальона, точное время обговаривается дополнительно. Если курьер не застанет клиента по месту доставки, то опустит в почтовый ящик извещение для получения посылки в почтовом отделении.