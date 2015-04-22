Укрепление рубля за счет роста цен на нефть закончилось – ЦБ

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Укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности, передает "Интерфакс".

"Укрепление рубля закончились, частично закончилось – то, которое мы видели, связанное с резким движением цены на нефть вверх – на 30 процентов, оно закончилось. Сейчас началась стабилизация", – сказала Юдаева.

По ее словам, риски могут возникнуть всегда – и при снижении, и при укреплении курса национальной валюты. "Сейчас уровень рисков финансовой стабильности существенно ниже, чем был несколько месяцев назад. Я не думаю, что та волатильность, которую мы наблюдаем, представляет очень серьезную опасность для рынков ", – отметила Юдаева.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что кризис в России развивается не по самому жесткому сценарию, а экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать.

Премьер-министр отметил, что уровень цен, безработица, банковская система и промышленность могли бы находиться в более тяжелом состоянии. Медеведев заявил, что валютный рынок успокоился и экономика уже адаптируется к плавающему курсу рубля.

"У нас по-прежнему невысокий уровень государственного долга. Дефицит федерального бюджета, хотя и несколько увеличился, по итогам этого года останется на экономически безопасном уровне. Безработица остается в пределах разумных показателей, она низкая применительно к сопоставимым условиям в других странах", – сообщил премьер.

Премьер–министр также отметил, что в 2015 году потери от санкций могут вырасти в несколько раз. По итогам года они могут составить около 4,8 процентов ВВП - порядка 75 миллиардов евро. Россия впервые сталкивается с подобными вызовами, добавил он.