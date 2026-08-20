Шварц – после поражения от "Краснодара": расстроены, но "Динамо" надо двигаться дальше

Столичное "Динамо" дома уступило "Краснодару" со счетом 0:1 в матче 2-го тура Кубка России по футболу 19 августа. Команда Сандро Шварца продолжает неуверенную поступь в начале сезона и не забивает второй матч подряд, в то время как подопечные Мурада Мусаева пока не знают поражений. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Краснодар" – 0:1 (0:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Голы: Мукаилов, 44

"Динамо": Лещук, Майсторович (Осипенко, 46), Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Чавес (Бителло, 55), Глебов (Маринкин, 78), Миранчук, Окишор, Сергеев (Тюкавин, 66), Бабаев (Артур Гомес, 55).

"Краснодар": Корякин, Хмарин, Тормена, Жубал, Пальцев, Ленини, Оздоев, Батчи (Кривцов, 55; Вахания, 75), Уткин (Дуглас Аугусто, 66), Боселли (Кристиан, 66), Мукаилов (Воробьев, 55).

Предупреждения: Батчи, 27; Бабаев, 38; Скопинцев, 68; Воробьев, 89; Фернандес, 89.

Посещаемость: 23 332 зрителя.

Центральный матч 2 тура Пути РПЛ Кубка России – противостояние столичного "Динамо" и "Краснодара". Что годом ранее, что сейчас соперники попали в квартет B, плюс в предыдущем сезоне "быки" остановили бело-голубых в шаге от Суперфинала.

Как оказалось, эта осечка стала фатальной для Ролана Гусева, который по итогам сезона уступил место на тренерском мостике столичного клуба Сандро Шварца. У немца возвращение в "Динамо" складывается пока сложно: всего одна победа в четырех турах чемпионата и скверная реализация голевых моментов. Зато в Кубке 1-й тур принес бело-голубым победу над "Факелом" в Воронеже 1:0, пусть и гол удалось родить лишь в добавленное время.

За эту победу "Динамо" получило в таблицу группы 3 очка, в то время как "Краснодар" в 1-м туре заработал в копилку 2: подопечные Мурада Мусаева переиграли дома грозненский "Ахмат", но только в серии пенальти. Напомню, что в Кубке 3 очка за викторию начисляются только за победу в основное время. В чемпионате у южан на старте тоже все супер: четыре победы из четырех возможных.

Как часто бывает, оба наставника выпустили на кубковую игру полурезервные составы, дав поиграть тем, кто в чемпионате чаще остается на скамейке. "Динамо" начало матч против "Краснодара" примерно в том же стиле, что и предыдущую встречу в РПЛ с "Зенитом" (0:3): вжали соперника в собственную штрафную, подходили к воротам, но сказать, что было прям жгуче, сложно. Да, запомнилась парочка симпатичных дальних ударов, но как-то летело все в тело голкипера, коим в кубковой встрече у гостей вместо Станислава Агкацева был Александр Корякин.

При этом множество подходов разбивалось о надежную оборону "быков", которой еще и помогала цепкая полузащите в лице Кевина Ленини и Магомеда Оздоева. А отбившись, "Краснодар" не упускал шанса и сбегать в контратаку: и получалось весьма недурно.

Первый тревожный звонок для Шварца прозвенел на 23-й минуте: блестящая комбинация южан в касание с выводом один на один вернувшегося в строй после травмы Хуана Боселли. Уругваец пробил точно в сетку мимо вратаря "Динамо" Игоря Лещука, но хозяев спас офсайд. А вот на 44-й главный арбитр встречи Никита Новиков уже указал на центр: затяжная атака черно-зеленых, Даниил Уткин скидывает на Казбека Мукаилова, и форвард, который в прошлом сезоне забил на арене в Петровском парке дважды, точно и мощно уложил мяч в дальний угол – 1:0, гости повели.

Второй тайм – и снова уйма подходов от "Динамо", но при этом Корякину пришлось вступать в игру уже по полной программе. На 50-й минуте резервный голкипер "Краснодара" потащил выстрел в касание от Антона Миранчука, который замыкал прострел Ульви Бабаева. Следом на ударную позицию выходил уже Луис Чавес, но его завершающему касанию не хватило точности.

Хороший шанс отличиться был и у форварда бело-голубых Ивана Сергеева. Причем в 9 случаях из 10 он бы в такой ситуации забил: на 60-й минуте вингер Артур Гомес слева покатил россиянину на 11 метров, но мяч после его выстрела взмыл в небеса. Через мгновение уже бразилец выцеливал ближний угол, однако и тут сфера разминулась со створом. На 74-й минуте уже Бителло примерялся к голу, пробив по летящему мячу – Корякин с трудом, но справился.

Моментов много – голов нет. Они в итоге и не случились, и "Динамо" не забивает второй матч подряд. Сильная головная боль для Шварца: и шансы есть, и исполнители собраны хорошие, но не идет, не прорывает.



Фото: ТАСС/Евгений Мессман

"Краснодар" же во втором тайме задерживался в финальной трети соперника гораздо чаще, чем в первом. Но Лещук там, где нужно было потащить, сделал все как следует, плюс в одном из эпизодов бело-голубых простил Дмитрий Воробьев: мяч после удара форварда южан прошел чуть в сторону от дальней штанги. Но команде Мурада Мусаева хватило и одного гола в этой встрече – вот что значит качественная реализация.

Наставник "быков" заявил на пресс-конференции, что игрокам, многие их которых получают не так много практики в матчах РПЛ, не хватало сыгранности. Тем не менее, положительный результат от "Краснодара" не ускользнул.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Динамичная игра, атака на атаку. Выиграли, сделали шаг вперед, с "Динамо" всегда играть сложно и интересно. Думаю, "Динамо" в этом сочетании и с этим тренером добьется хороших результатов. Планировали играть в атакующий футбол, но получилось фрагментарно, потому что не хватило сыгранности. Плюс "Динамо" выглядело хорошо.

Наставник "Динамо" Сандро Шварц начал общение с журналистами со слов поздравления "Краснодару" с победой. По его словам, столичные игроки выглядели хорошо, и даже после двух поражений подряд команда на правильном пути.





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Конечно, мы очень расстроены, но есть понимание той игры, которую хочется видеть. Недовольны результатом. Ради цели играть в тот футбол, в который планируем, мы работаем каждый день. Я просмотрел предыдущую игру с "Зенитом", и там было много штрихов того "Динамо", которое хочется видеть. Мы должны продолжать двигаться в направлении развития.

После 2 тура "Краснодар" – лидер группы B с 5-ю очками, в то время, как следом за ним с 4-мя идет "Ахмат". Накануне команда Станислава Черчесова дома сломила "Факел" 2:1. Воронежцы замыкают квартет, а "Динамо" с 3-мя баллами пока устроилось на третьей позиции.

Черно-зеленые остались единственной командой РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения во всех турнирах со старта сезона. Однако карты Мусаеву начинают путать кадровые проблемы: только за матч с "Динамо" южане лишились двух своих лидеров – вингера Жоау Батчи и атакующего полузащитника Никиты Кривцова. У последнего, а он должен заменить ушедшего в "Аль-Ахли" Эдуарда Сперцяна и успешно делал это в первых матчах, по словам главного тренера "все не очень хорошо". Плюс проблемы со здоровьем у основного левого защитника и исполнителя стандартов Лукаса Оласы, а основной наконечник атак Джон Кордоба пока лишь набирает кондиции. Непростая кадровая головоломка для тренерского штаба.

Следующие матчи Кубка – в начале первого месяца осени. "Краснодар" поедет в гости к "Факелу" 1 сентября, затем календарь перевернется, и 3 сентября "Динамо" попытается взять 3 очка в Грозном.

