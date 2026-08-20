Шварц – после поражения от "Краснодара": расстроены, но "Динамо" надо двигаться дальше

Столичное "Динамо" дома уступило "Краснодару" со счетом 0:1 в матче 2-го тура Кубка России по футболу 19 августа. Команда Сандро Шварца продолжает неуверенную поступь в начале сезона и не забивает второй матч подряд, в то время как подопечные Мурада Мусаева пока не знают поражений. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Динамо" (Москва) – "Краснодар" – 0:1 (0:1)
Голы: Мукаилов, 44
"Динамо": Лещук, Майсторович (Осипенко, 46), Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Чавес (Бителло, 55), Глебов (Маринкин, 78), Миранчук, Окишор, Сергеев (Тюкавин, 66), Бабаев (Артур Гомес, 55).
"Краснодар": Корякин, Хмарин, Тормена, Жубал, Пальцев, Ленини, Оздоев, Батчи (Кривцов, 55; Вахания, 75), Уткин (Дуглас Аугусто, 66), Боселли (Кристиан, 66), Мукаилов (Воробьев, 55).
Предупреждения: Батчи, 27; Бабаев, 38; Скопинцев, 68; Воробьев, 89; Фернандес, 89.
Посещаемость: 23 332 зрителя.
Центральный матч 2 тура Пути РПЛ Кубка России – противостояние столичного "Динамо" и "Краснодара". Что годом ранее, что сейчас соперники попали в квартет B, плюс в предыдущем сезоне "быки" остановили бело-голубых в шаге от Суперфинала.
Как оказалось, эта осечка стала фатальной для Ролана Гусева, который по итогам сезона уступил место на тренерском мостике столичного клуба Сандро Шварца. У немца возвращение в "Динамо" складывается пока сложно: всего одна победа в четырех турах чемпионата и скверная реализация голевых моментов. Зато в Кубке 1-й тур принес бело-голубым победу над "Факелом" в Воронеже 1:0, пусть и гол удалось родить лишь в добавленное время.
За эту победу "Динамо" получило в таблицу группы 3 очка, в то время как "Краснодар" в 1-м туре заработал в копилку 2: подопечные Мурада Мусаева переиграли дома грозненский "Ахмат", но только в серии пенальти. Напомню, что в Кубке 3 очка за викторию начисляются только за победу в основное время. В чемпионате у южан на старте тоже все супер: четыре победы из четырех возможных.
Как часто бывает, оба наставника выпустили на кубковую игру полурезервные составы, дав поиграть тем, кто в чемпионате чаще остается на скамейке. "Динамо" начало матч против "Краснодара" примерно в том же стиле, что и предыдущую встречу в РПЛ с "Зенитом" (0:3): вжали соперника в собственную штрафную, подходили к воротам, но сказать, что было прям жгуче, сложно. Да, запомнилась парочка симпатичных дальних ударов, но как-то летело все в тело голкипера, коим в кубковой встрече у гостей вместо Станислава Агкацева был Александр Корякин.
При этом множество подходов разбивалось о надежную оборону "быков", которой еще и помогала цепкая полузащите в лице Кевина Ленини и Магомеда Оздоева. А отбившись, "Краснодар" не упускал шанса и сбегать в контратаку: и получалось весьма недурно.
Первый тревожный звонок для Шварца прозвенел на 23-й минуте: блестящая комбинация южан в касание с выводом один на один вернувшегося в строй после травмы Хуана Боселли. Уругваец пробил точно в сетку мимо вратаря "Динамо" Игоря Лещука, но хозяев спас офсайд. А вот на 44-й главный арбитр встречи Никита Новиков уже указал на центр: затяжная атака черно-зеленых, Даниил Уткин скидывает на Казбека Мукаилова, и форвард, который в прошлом сезоне забил на арене в Петровском парке дважды, точно и мощно уложил мяч в дальний угол – 1:0, гости повели.
Второй тайм – и снова уйма подходов от "Динамо", но при этом Корякину пришлось вступать в игру уже по полной программе. На 50-й минуте резервный голкипер "Краснодара" потащил выстрел в касание от Антона Миранчука, который замыкал прострел Ульви Бабаева. Следом на ударную позицию выходил уже Луис Чавес, но его завершающему касанию не хватило точности.
Хороший шанс отличиться был и у форварда бело-голубых Ивана Сергеева. Причем в 9 случаях из 10 он бы в такой ситуации забил: на 60-й минуте вингер Артур Гомес слева покатил россиянину на 11 метров, но мяч после его выстрела взмыл в небеса. Через мгновение уже бразилец выцеливал ближний угол, однако и тут сфера разминулась со створом. На 74-й минуте уже Бителло примерялся к голу, пробив по летящему мячу – Корякин с трудом, но справился.
Моментов много – голов нет. Они в итоге и не случились, и "Динамо" не забивает второй матч подряд. Сильная головная боль для Шварца: и шансы есть, и исполнители собраны хорошие, но не идет, не прорывает.
"Краснодар" же во втором тайме задерживался в финальной трети соперника гораздо чаще, чем в первом. Но Лещук там, где нужно было потащить, сделал все как следует, плюс в одном из эпизодов бело-голубых простил Дмитрий Воробьев: мяч после удара форварда южан прошел чуть в сторону от дальней штанги. Но команде Мурада Мусаева хватило и одного гола в этой встрече – вот что значит качественная реализация.
Наставник "быков" заявил на пресс-конференции, что игрокам, многие их которых получают не так много практики в матчах РПЛ, не хватало сыгранности. Тем не менее, положительный результат от "Краснодара" не ускользнул.
Наставник "Динамо" Сандро Шварц начал общение с журналистами со слов поздравления "Краснодару" с победой. По его словам, столичные игроки выглядели хорошо, и даже после двух поражений подряд команда на правильном пути.
После 2 тура "Краснодар" – лидер группы B с 5-ю очками, в то время, как следом за ним с 4-мя идет "Ахмат". Накануне команда Станислава Черчесова дома сломила "Факел" 2:1. Воронежцы замыкают квартет, а "Динамо" с 3-мя баллами пока устроилось на третьей позиции.
Черно-зеленые остались единственной командой РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения во всех турнирах со старта сезона. Однако карты Мусаеву начинают путать кадровые проблемы: только за матч с "Динамо" южане лишились двух своих лидеров – вингера Жоау Батчи и атакующего полузащитника Никиты Кривцова. У последнего, а он должен заменить ушедшего в "Аль-Ахли" Эдуарда Сперцяна и успешно делал это в первых матчах, по словам главного тренера "все не очень хорошо". Плюс проблемы со здоровьем у основного левого защитника и исполнителя стандартов Лукаса Оласы, а основной наконечник атак Джон Кордоба пока лишь набирает кондиции. Непростая кадровая головоломка для тренерского штаба.
Следующие матчи Кубка – в начале первого месяца осени. "Краснодар" поедет в гости к "Факелу" 1 сентября, затем календарь перевернется, и 3 сентября "Динамо" попытается взять 3 очка в Грозном.