Движение перекроют в ЦАО в выходные

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16 мая, 14:00

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: одобрен план строительства делового центра на западе столицы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Новости часа: отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая

Новая дорога улучшит транспортную связь между Останкинским и Бутырским районами Москвы

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Заммэра Максим Ликсутов рассказал, как в Москве удалось увеличить скорость трамваев

Мэр Москвы дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московскому метро исполнилось 89 лет. За эти десятилетия мосметро стало одним из лидеров среди транспортных систем мира. В Москве самая развитая сеть метро, самый молодой парк вагонов и самое большое количество способов оплаты в Европе.

"День рождения метро – значимое событие в жизни всей Москвы. Это транспорт, с которым ассоциируются такие слова, как надежность и точность. Горожане ежедневно вовремя оказываются на работе благодаря метро. Без него развитие столицы и поддержание привычного темпа городской жизни было бы просто невозможно. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина развитие рельсового каркаса продолжится: в ближайшие годы будут построены еще 3 новые линии и 39 станций, обновим поезда на 95%", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, 18 мая в столице пройдет Весенний велофестиваль, принять участие в котором смогут даже те, у кого нет личного велосипеда. "Велобайк" подготовил специальные выгодные условия аренды для участников заезда.

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