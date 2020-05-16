Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московскому метро исполнилось 89 лет. За эти десятилетия мосметро стало одним из лидеров среди транспортных систем мира. В Москве самая развитая сеть метро, самый молодой парк вагонов и самое большое количество способов оплаты в Европе.

"День рождения метро – значимое событие в жизни всей Москвы. Это транспорт, с которым ассоциируются такие слова, как надежность и точность. Горожане ежедневно вовремя оказываются на работе благодаря метро. Без него развитие столицы и поддержание привычного темпа городской жизни было бы просто невозможно. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина развитие рельсового каркаса продолжится: в ближайшие годы будут построены еще 3 новые линии и 39 станций, обновим поезда на 95%", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, 18 мая в столице пройдет Весенний велофестиваль, принять участие в котором смогут даже те, у кого нет личного велосипеда. "Велобайк" подготовил специальные выгодные условия аренды для участников заезда.

