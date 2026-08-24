Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 августа

Минфин разработал меры поддержки для компаний и ИП, пострадавших от атак на склады маркетплейсов. Предприниматели на год получат право на продление сроков уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Сроки вынесения решений о взыскании задолженности также продлеваются на полгода.

Автомобилисты потеряли более 4 миллионов рублей, оплатив услуги мошенников, предлагавших бензин с доставкой через интернет. Аферисты создают поддельные сайты, где якобы можно приобрести топливо по низким ценам. Эксперты предупреждают, что продажа бензина через интернет с доставкой – новая схема обмана, и настоятельно рекомендуют не доверять таким предложениям.

В ходе масштабной операции в Москве полиция задержала шестерых участников банды, которая вымогала деньги у владельцев так называемых работных домов. В ноябре 2024 года они потребовали 450 тысяч рублей у одного из предпринимателей, угрожая расправой его семье, после чего он обратился в полицию. По версии следствия, вымогательство было поставлено на поток – злоумышленники принуждали владельцев подобных заведений платить "дань" за ведение бизнеса.

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