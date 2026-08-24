Посол КНР заявил о планах Московского зоопарка привезти новых животных из Китая

Московский зоопарк хотел бы увеличить количество диких животных из Китая. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на церемонии, посвященной дню рождения панды Катюши.

По словам дипломата, зоопарк обращается с просьбами о перемещении в Москву других видов диких животных из Китая. Китайская сторона намерена работать над тем, чтобы москвичи смогли увидеть в зоопарке представителей других видов китайских животных.

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