Экономист оценил меры поддержки бизнеса после атак на логистические центры

Меры поддержки бизнеса, разработанные Минфином и Минэкономразвития РФ, являются ожидаемыми и помогут снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, считает экономист Максим Чирков. В частности, речь идет об отсрочке уплаты налогов и отмене отдельных видов проверок.

По словам эксперта, меры позволят компаниям продолжить работу и адаптироваться к изменившимся условиям. Он также отметил, что бизнес постепенно смещается в сторону офлайн-торговли, что поддерживает конкурентную среду и открывает возможности для развития новых ниш за пределами крупных маркетплейсов.

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