В Московском зоопарке хотят увеличить число животных из Китая

Московский зоопарк хочет увеличить количество диких животных из Китая. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на церемонии, посвященной трехлетию панды Катюши.

По словам дипломата, руководство зоопарка уже обращалось с просьбой о передаче новых видов. Китайская сторона намерена работать над тем, чтобы москвичи могли увидеть в зоопарке больше видов животных из КНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.