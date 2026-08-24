Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 15:00

Общество

В Московском зоопарке хотят увеличить число животных из Китая

В Московском зоопарке хотят увеличить число животных из Китая

Более 380 тысяч человек выбирали имя для панды Катюши

Посетители Московского зоопарка могут познакомиться с фауной Китая на Неделе панды Катюши

Неделя панды Катюши пройдет в Московском зоопарке с 24 по 30 августа

В Московском зоопарке поселились североамериканские дикобразы

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось три года

Адвокат напомнила, какое наказание грозит за жестокое обращение с животными

Измайловский парк стал площадкой фестиваля "4 Лапы Фест"

Акулу длиной 1,5 метра заметили у Токаревского маяка во Владивостоке

Лоси стали чаще выходить на дороги в Москве и Подмосковье

Московский зоопарк хочет увеличить количество диких животных из Китая. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на церемонии, посвященной трехлетию панды Катюши.

По словам дипломата, руководство зоопарка уже обращалось с просьбой о передаче новых видов. Китайская сторона намерена работать над тем, чтобы москвичи могли увидеть в зоопарке больше видов животных из КНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществогородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика