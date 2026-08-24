Собянин: Коммунарка станет центром станкоинструментальной промышленности

В Коммунарке началось строительство нового учебного комплекса МГТУ "СТАНКИН", который станет частью создаваемого в районе Центра станкостроения. Старт работ дали Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего возведут семь корпусов, объединенных стилобатом. В кампусе разместят лаборатории, аудитории, компьютерные классы и технохаб. Здесь будут готовить специалистов и развивать технологии для станкостроительной отрасли.

Также в Коммунарке продолжается строительство Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности. Он станет научно-образовательным и производственным комплексом. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.