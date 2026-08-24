Новости мира: глава Минфина США заявил о "финансовом наступлении" на Иран

США намерены перейти к "финансовому наступлению" на Иран, заявил министр финансов Скотт Бессент. По его словам, финансовые меры станут завершающей стадией конфликта. В их обеспечении будут задействованы все ведомства, структуры и полномочия, заявил Минфин.

Еврокомиссия не планирует оказывать дополнительную поддержку туристической отрасли ЕС на фоне масштабных лесных пожаров. Об этом заявил депутат Европарламента, сообщает Politico. Сейчас в Европе продолжается туристический сезон, который в этом году сопровождается крупными пожарами во Франции, Испании, Греции и других странах.

На юге и востоке Тайваня из-за сильных дождей приостановили работу школ и государственных учреждений. В регионе сохраняется угроза наводнений и оползней.

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