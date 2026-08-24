МЭШ станет доступна школьникам еще пяти регионов России с сентября. К платформе подключатся Башкортостан, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области.

Сейчас МЭШ используют в шести регионах, включая Татарстан, Московскую и Калужскую области, Тюменскую область, Дагестан и Ямало-Ненецкий округ. Платформа объединила почти 4,5 тысячи региональных школ и около 5 миллионов пользователей.

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