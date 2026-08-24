Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit в третий раз выиграла чемпионат мира по Dota 2. В финале команда обыграла другой российский коллектив Team Vision.

Ранее Team Spirit становилась победителем турнира в 2021 и 2023 годах. Таким образом, она стала первой командой в истории киберспорта, которая трижды выиграла чемпионат.

Призовой фонд турнира составил более 3,3 миллиона долларов, из них Team Spirit получит почти 1,5 миллиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.