"Москва с акцентом": Китай

Мэй приехала в Москву из Китая, чтобы выучить русский язык и найти работу. И то, и другое оказалось непросто, но в награду за терпение, Мэй обрела здесь мужа – русского корейца Володю, с которым во всех смыслах не пришлось долго искать общий язык.

Свадьба молодых людей прошла в русских традициях, хотя во всем остальном они придерживаются восточных обычаев и правил. Что Мэй больше всего впечатлило в русских девушках? Какие заведения в Москве она рекомендует всем, кто хочет попробовать настоящую китайскую еду? Об этом и не только в новом выпуске программы "Москва с акцентом".