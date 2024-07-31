Светлана Акулова провела лекцию о птицах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Генеральный директор Московского зоопарка, эксперт-эколог Светлана Акулова провела интерактивную лекцию "Окрыленная Москва. Как птицы помогают москвичам, а москвичи – птицам", передает Агентство "Москва".

"Современные города-мегаполисы – джунгли из стекла и бетона. На первый взгляд может показаться, что здесь нет никаких животных, только машины. Но ощущение это обманчивое. Современные ученые внимательно наблюдают за городскими обитателями. И, надо сказать, им есть за кем наблюдать. Животный мир Москвы достаточно разнообразен", – сказала Акулова.

По оценкам зоологов, в Москве насчитывается более 30 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, рассказала директор Московского зоопарка.

"Так что нашу столицу можно с полным правом назвать пернатой. Кто-то из птиц покидает город с наступлением зимних морозов, а какая-то часть живет здесь круглый год. Есть среди московских пернатых и редкие представители, занесенные в Красную книгу нашего города. Сегодня предлагаю вам совершить путешествие в мир московских птиц. Узнать новое о известных вам пернатых москвичах, открыть для себя новых соседей. Попробовать научиться различать их по голосам. А также заранее подготовиться к тому, как правильно подкармливать птиц зимой. Ведь это очень важно – сохранять биоразнообразие наших городов", – добавила Акулова.

На лекции рассказали, какие птицы живут в Москве, как они помогают поддерживать экосистему города и почему нужно помогать пернатым зимой и летом.

Ранее Акулова рассказала, что состояние водоемов в районах Пресненский и Хорошёво-Мнёвники улучшилось. Режимные наблюдения проводятся в устье реки Таракановки и ручье Студенце. По словам главы столичного зоопарка, если в 2011 году вода в ручье Студенце характеризовалась как "загрязненная", в последние три года класс качества улучшился до "слабо загрязненной" и в 2024 году уже характеризуется как "условно чистая".

