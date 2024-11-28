Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Трансляции и видео с пандой из Московского зоопарка очень популярны в Китае, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в Китае она встретила двух подписчиц, которые рассказали ей, что Московский зоопарк пользуется огромной популярностью в КНР, в особенности видео зоосада с пандой Катюшей, которыми китайцы активно делятся в социальных сетях.

"Катюша уже давно стала настоящей звездой, и многие считают ее одной из самых известных панд в Китае", – добавила Акулова.

Катюша стала самым популярным животным среди остальных обитателей Московского зоопарка у зрителей онлайн-трансляции. Они позволяют москвичам наблюдать за обитателями зоопарка в рабочие часы учреждения.

Любой желающий может посмотреть за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными по ссылке.