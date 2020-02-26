Детеныши гривистого волка родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке на свет появились детеныши гривистого волка. Они родились у самки Эмилии и самца Фалькао. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Получить потомство у гривистых волков в первый год после их знакомства – большая удача для нашего зоопарка. Чтобы добиться размножения этих животных, порой требуется несколько лет. В природе они ведут одиночный образ жизни, в отличие от большинства псовых. Однако в условиях зоопарка звери хорошо социализируются и могут жить небольшими стаями", – рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Новорожденные волчата жили в теплом зимнем домике с матерью. Сейчас, когда они подросли и окрепли, Эмилия начала выводить их в открытую часть вольера на прогулку.

Как отмечается, волчата игривые и любознательные, хотя и опасаются отходить далеко от родителей. Специалисты уже осмотрели малышей и сделали им прививки. Пока основу их рациона составляет материнское молоко, но постепенно детеныши пробуют и взрослую пищу: мясо, творог, фрукты.

Гривистые волки являются редкими представителями фауны Латинской Америки. Популяция этих животных продолжает снижаться из-за браконьерства, уничтожения естественной среды обитания и кормовой базы.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.

Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.

Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.