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Общество

08:59

Ветеринар посоветовала не кормить животных с праздничного стола

животные праздники общество

Фото: depositphotos/averyanova (https://ru.depositphotos.com/portfolio-1833015.html)

Праздничные застолья являются настоящим испытанием для нервной системы домашних животных, также они могут стать причиной проблем с пищеварением, сообщила в интервью радио Sputnik ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, питомцы наверняка будут просить еду с праздничного стола, однако после этого в ветеринарные клиники они попадают с отравлениями, несварением, непроходимостью и другими пищевыми расстройствами.

"Даже для человека пищевая нагрузка в праздничные дни достаточно ощутима, а для животных, которые вообще не привыкли к жирным, острым, жареным продуктам, это может быть токсично и опасно. Плюс к этому кошки и собаки могут слизать с салатов майонез, горчицу, кетчуп – это может ударить по печени, по поджелудочной железе. Сладости, шоколад для собак и кошек ‒ яд, как и виноград", – отметила Сиротина.

Чтобы животные не нервничали и не воровали со стола, зоопсихолог советует заранее подготовить для питомцев их собственный "праздничный стол" с отдельным рационом.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как подготовить своих питомцев к новогодним праздникам. По его словам, Новый год – самое опасное время для четвероногих, потому что в это время многие животные теряются.

Также кинолог отметил, что для того, чтобы собаки не очень сильно боялись новогодних салютов и петард, их нужно приучать к этому с детства.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала не дарить живых крыс на предстоящий Новый год. Она пояснила, что речь идет не только о крысах, а о животных в целом, добавив, что живое существо требует огромной ответственности от человека. Эксперт отметила, что считает бессмысленным дарить на Новый год символ года, поскольку взрослому человеку он "не принесет радости".

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