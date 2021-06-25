В Московском зоопарке рассказали о питании животных в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сотрудники Московского зоопарка рассказали, как помогают своим обитателям перенести жару. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в особо жаркие дни для животных готовят ледяные торты. Они готовятся из лакомств, вмороженных в питьевую воду.
По словам сотрудников, медведи предпочитают такие торты с морковью и яблоками, обезьяны – с ягодами, а для хищников в лед вмораживают мясо.
Кроме того, специально для жарких дней киперы зоопарка с зимы сохраняют снег, который хранится в специальных холодильниках. Сейчас его выносят в вольеры для охлаждения животных.
В зоопарке также отметили, что каждый вольер всегда оборудован внутренней прохладной зоной, а для многих животных оборудованы рвы, бассейны, пруды и другие виды водоемов.
"Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", – уточнили в пресс-службе.
Ранее Московский зоопарк запустил акцию по продаже льготных билетов. С 24 июня можно приобрести билет по цене 500 рублей. По этим билетам можно будет пройти без очереди. Билеты невозвратные. После открытия гостям зоопарка необходимо будет соблюдать актуальные на тот момент меры безопасности.
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