Московский зоопарк запустил акцию по продаже льготных билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Билет в Московский зоопарк с 24 июня можно будет купить по льготной цене – 500 рублей, сообщает пресс-служба зоосада. Воспользоваться им можно будет с момента открытия зоосада и до конца марта 2022 года.

"Сейчас Московский зоопарк закрыт. Но мы очень хотим поддержать наших посетителей – всех тех, кто любит животных, следит за их жизнью онлайн, кто каждый день пишет нам теплые слова поддержки", – говорится в сообщении.

По этим билетам можно будет пройти без очереди. Билеты невозвратные. После открытия гостям зоопарка необходимо будет соблюдать актуальные на тот момент меры безопасности.

Вне акции входной билет стоил 800 рублей.

Ранее Сергей Собянин продлил до 29 июня запрет на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков.

Реконструкция моста в Московском зоопарке завершится до конца года. На мосту, который соединяет старую и новую части зоосада, уже установили дополнительное пролетное строение через Большую Грузинскую улицу – несущую деталь конструкции.

Когда реконструкция завершится, ширина прохода увеличится с четырех метров до девяти. Длина конструкции составит 22 метра, а высота – 12 метров.

