Metro: в Англии сбежавший из дома спаниель стал причиной перекрытия 8 дорог

Фото: metro.co.uk

В Англии из-за сбежавшего из дома спаниеля перекрыли восемь автомагистралей, пишет Metro.

Как отмечается в материале издания, хозяйка собаки Никола Паттерсон находилась на отдыхе в Испании. Она получила сообщение о том, что ее спаниель Фиби сбежал из дома из-за ненадлежащего присмотра.

"Я прилетела домой первым рейсом и не спала всю ночь", – сказала женщина.

Волонтеры начали искать собаку, вскоре животное было замечено на шоссе по камерам видеонаблюдения. Для того, чтобы зоозащитники могли поймать спаниеля, полицейские перекрыли трассу, однако собака была уже на другом шоссе. В результате правоохранителям пришлось поочередно ограничивать движение на восьми автомагистралях, пока спаниель не был найден.

Паттерсон поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках спаниеля. Отмечается, что собака вернулась домой в день рождения хозяйки.

Ранее в Подольске поймали бегавшую по проезжей части косулю. Животное хаотично перемещалось в районе поликлиники, расположенной на Ленинградской улице, создавая таким образом угрозу аварийной ситуации на дорогах. По словам очевидцев, косуля бросалась под колеса проезжавших мимо машин.

Установлено, что у нее есть хозяева. Предполагалось, что животное могло сбежать из частных владений.