UPI: мужчина одновременно выгулял 38 собак и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords.com

Канадец Митчелл Руди одновременно выгулял 38 собак и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на UPI.

Во время прогулки мужчина прошел с животными около километра. Достижение было установлено, чтобы улучшить результат жителя Южной Кореи, который одновременно выгуливал 36 собак, рассказал Руди.

Участвовавшие в акции канадца питомцы были предоставлены корейским приютом бездомных животных. Они, по словам рекордсмена, нуждаются в любви и поддержке. Многие из этих собак были спасены из щенячьих фабрик и районов заготовки собачьего мяса.

Руди добавил, что попал в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы люди обратили внимание и задумались о взятии собаки из приюта.

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