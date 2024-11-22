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22 ноября, 13:18

В мире

В Австралии выпустили в океан приплывшего из Антарктиды пингвина

Фото: телеграм-канал MIRBI

Императорский пингвин по кличке Гас, который проплыл из Антарктиды в Австралию 3 400 километров, был выпущен в океан. Об этом сообщает газета Albany Advertiser.

"Проведя 20 дней в реабилитационном центре и пройдя ветеринарные осмотры, императорский пингвин был выпущен в Южный океан у южного побережья Западной Австралии в пятницу", – говорится в сообщении.

По данным издания, под присмотром специалистов вес пингвина вырос до 24,7 килограмма. Сейчас он обрел более массивную форму, подчеркнула сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф.

Императорский пингвин проплыл из Антарктиды в Австралию более 3 тысяч километров ради еды. Его нашли в городе Денмарке на побережье в Австралии. Специалисты попытались его посадить в машину, чтобы отвезти на осмотр, но пингвин не захотел залезать на сиденье, поэтому сотрудники центра заманили его в переноску. Он весил чуть больше 20 килограммов, что является очень маленьким значением – этот вид пингвинов весит обычно около 40 килограммов.

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